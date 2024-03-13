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Google, yapay zeka ürünü Gemini için seçimlerde sansür kararı aldı

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Google'ın yapay zeka ürünü Gemini, seçimler hakkında yorum yapmayacak şekilde sansür kararı aldı. Yapay zeka ürünleri genellikle tahmin sorularına cevap verirken, Google Arama'ya yönlendirme yapacak.

Son dönemde teknoloji dünyası, adeta yapay zeka yarışına girdi. 2022'nin kasım ayında sahne alan ChatGPT ile birlikte bir anda popüler olan teknoloji, son dönemde oldukça popüler oldu. Bu bağlamda birçok dev şirket, yapay zeka ürünlerini ortaya koyuyor. Google'ın ürünü olan Gemini için ilginç bir karar alındı.

Gemini, seçimler hakkında yorum yapmayacak

Yapay zeka ürünleri, tahmin sorularına genel olarak elde ettiği bilgiler ışığında bir cevap verir. Bu cevaplar, doğruluğu tartışılır bir analize dayalı oluyor. Ancak görünen o ki bazı hassas konularda bu cevapların bir hayli önemli var.

2024 yılında birçok ülkede seçimler gerçekleştirilecek. Seçimlerin sonucu ile ilgili olarak Gemini yapay zekasına danışanların sayısı bir hayli fazla. Bu durumun beklenenden daha fazla sansasyon oluşturduğunu gören Google, bir karar aldı.

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Bu yıl, ABD, Hindistan gibi ülkelerde önemli seçimler var. Gemini, bu seçimler hakkında sorulan sorulara bir yanıt vermek yerine "tahmin etmek imkansız" diyerek Google Arama'ya yönlendiriyor. Ancak Google'da bazı isimler bu sansüre oldukça karşı.

Yapılan seçim yasağının yapay zeka mantığına kesinlikle karşı düşünen şirket içinde önemli bir kitle bulunuyor. Öyle ki bir Google sözcüsü "Tedbirli davranarak hata yapıyoruz" diyerek alınan kararın doğru olmadığını savundu. Böylece yapay zekaya bilinen ilk sansür, siyaset arenasından geldi.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Gemini yapay zekasına uygulanan seçimler sansürü hakkında görüşleriniz nelerdir? Lütfen düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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