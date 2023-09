Google Pixel Watch 2 Tanıtım Videosu Yayınlandı

Teknoloji dünyası ile ilgili pek çok alanda faaliyet gösteren Google, akıllı telefon ve saat üretimi de yapıyor. Bu kapsamda marka, yakın zamanda Pixel 8 serisi ile birlikte Watch 2 ürününü tanıtmaya hazırlanıyor. Şimdiye kadar sızıntıları ile akıllı saat pazarında heyecan yaratan Pixel Watch 2 için bir tanıtım videosu yayınlandı. İşte Google Pixel Watch 2 tasarımı ve beklenen özellikleri…

Karşınızda Google Pixel Watch 2

Teknoloji devi Google, kısa süre önce X (eski adıyla Twitter) üzerinden Google Pixel Watch 2 ile ilgili yeni bir tanıtım videosu yayınladı. Akıllı saate yakından bakmamızı sağlayan bu video, meraklılarını heyecanlandırdı.

You're in for a good time. Meet #PixelWatch 2 at #MadeByGoogle on October 4th at 10am ET. Sign up for updates and learn more at the Google Store: https://t.co/mzHCvGo1hA pic.twitter.com/MiDiRcbGwp — Made by Google (@madebygoogle) September 8, 2023

Video üzerinden Pixel Watch 2 'nin tasarımına göz attığımızda geçtiğimiz yıl tanıtılan birinci nesil Pixel Watch ile arasında önemli bir fark olmadığını söyleyebiliriz. Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre bu yılki modelde paslanmaz çelik yerine alüminyum gövde kullanılacak.

Öte taraftan ilk Pixel Watch'ta Samsung imzası taşıyan Exynos 9110 işlemcisi yer alıyorken, Pixel Watch 2'de ise Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon W5 Gen 1 yonga setinin kullanılacağı aktarılıyor. Buna 2 GB RAM ve 32 GB depolama eşlik edecek.

Öte taraftan 41 mm yani en düşük boyutlu versiyonda 306 mAh pil olması bekleniyorken, şarj için Wireless (Qi) desteği olacak. Android Wear OS 4 işletim sisteminde çalışacak akıllı saat, 1.2 inç boyutunda AMOLED bir ekrana sahip olacak. Tabii tüm bu özelliklerin sızıntıları ışığında şekillendiğini belirtelim.

Google tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan bir duyuruya göre Pixel Watch 2, 10 Ekim tarihinde Türkiye saatiyle 17.00'da tanıtılacak. Akabinde Google Store'da ön siparişlere açılacak. Google Pixel Watch 2 modelinin beklenen özellikleri şu şekilde;

ÖzellikDeğer Ekran: 1.2 inç – AMOLED 384 x 384 piksel çözünürlük 1000 nit tepe parlaklık 453 ppi Always-on display Corning Gorilla Glass 5İşlemci: Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1RAM: 2 GBDepolama: 32 GBPil: 306 mAh – Li-IonŞarj: Wireless (Qi)İşletim Sistemi: Android Wear OS 4Bağlantı: LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, eSIMDiğer: Kandaki oksijen takibi Kalp atış hızı takibi Suya dayanıklılık (IP68)

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Google Pixel Watch 2 tasarımı hoşunuza gitti mi? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.