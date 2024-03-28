Google Pixel 9 Pro XL Tasarımı ve Özellikleri Ortaya Çıktı

Google, her zaman olduğu gibi Pixel 9 serisini de tanıtılmadan sızdırdı. Teknoloji devi bunu pek kabul etmese de her sene Pixel modellerinin tüm özellikleri ve tasarımı erkenden ortaya çıkıyor. Şimdi ise Pixel 9 ve Pixel 9 Pro modellerine bir model daha eklendiği ortaya çıktı. Buna göre Pixel 9 Pro XL modeli de karşımıza çıkacak.

Google'dan sürpriz: Pixel 9 Pro XL tasarımı ve ekran boyutu ile ortaya çıktı!

Pixel 9 için Ocak ayında karşımıza çıkan üç kameralı tasarımın Pro modeline sahip olduğu ortaya çıktı. Ancak asıl sürpriz Pixel 9 Pro XL modelinin tasarımı ile karşımıza çıkmasıydı. Google tıpkı iPhone modelleri gibi üç ana modelle karşımıza çıkacak.

Aslında Google, Nexus döneminde de XL modeller tanıtmıştı. Firma özellikle büyük ekran isteyen kullanıcılara yönelik böyle bir model geliştiriyordu. Bugünkü Pro kadar olmasa da ana modelden daha iyi özelliklere sahip XL, Pixel 5 ile sona erdi. Bir süre sonra yani 2021 yılında da yerini Pro modellere bıraktı.

Google XL modelini ana modelin büyüğü şeklinde tasarlıyordu ve özellik açısından iki model arasında bir fark yoktu. Şimdi ise XL ismi Pixel 9 serisi ile geri dönüyor. Şu an için Pixel 9 özellikleri ise tam olarak belli değil. Ancak Pixel 9 ve 9 Pro arasında kamera tarafında büyük bir fark olması beklentiler arasında. Google'ın Pixel 9 Pro XL tasarımı ile karşımıza çıktığı üzere iki model arasında teknik anlamda bir fark olmayacak gibi görünüyor.

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Pixel 9, 9 Pro ve 9 Pro XL modelleri ekran boyut tercihleri açısından ise ilginç yapıda. Buna göre Pixel 9 modeli 6.03 inç, Pixel 9 Pro modeli 6,1 inç, Pixel9 Pro XL modeli ise 6,5 inç büyüklüğünde ekrana sahip olacak. Doğrusu Pixel 9 ile 9 Pro arasında neredeyse ekran boyutu farkı yok gibi. Yine 9 Pro XL ekran boyutu ise 8 Pro'nun 6,7 inçlik ekranından küçük.

Google'ın burada kullanıcılardan gelen tek elde kullanma eleştirilerini dinlediği tahminler arasında. Yani Pixel 9 modelleri ele daha iyi oturan bir ergonomiye sahip olabilir. Pixel 9 Pro XL tasarımı da serinin diğer üyeleri ile uyumlu yapıda. Ekran boyutu ise XL takısına rağmen ortalama büyüklükte.

Pixel 9 serisi özellikleri

Pixel 9 serisi hakkında teknik detaylar ise henüz ortaya çıkmadı. Ancak şimdiye kadar ortaya çıkan bazı detaylara da değinmek gerekiyor. Daha önce ortaya çıkan söylentilere göre Pixel 9 serisi Adaptive Touch özelliğiyle gelecek.

Bu özellik, dokunmatik ekran hassasiyetini ortamınız, aktiviteleriniz veya ekran koruyucunuz gibi belirli faktörlere göre ayarlayabiliyor. Pixel 9 serisinin Qi2 şarj teknolojisine sahip olması da beklentiler arasında. MagSafe'te yer alan bu özellik, kablosuz şarjı 15W hızlara ve manyetik hizalamaya kadar artıran bir standart.