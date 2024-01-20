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Google Pixel 8 Pro'nun yeni rengi mint yeşili olarak tanıtıldı

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Google, Pixel 8 Pro'nun yeni rengi olan mint yeşilini duyurdu. Renk, mavi renkli Pixel 8 Pro'nun sprey boyayla boyanmasıyla temsil ediliyor. Yeni renk, 25 Ocak'ta satışa sunulacak ve yalnızca Google Store'da bulunacak. Pixel 8'in ise bu renge sahip olup olmayacağı henüz açıklanmadı.

Yeni bir Android telefonu arayışında olanlar için bu hafta oldukça renkli geçiyor. Geçtiğimiz günlerde Samsung, Galaxy S24 serisini tanıttı. Birkaç gün içinde de Google Pixel 8 için yeni renklerini tanıtacak. Hatta Google, Pixel 8 Pro'nun yeni rengi için şimdiden ipuçları vermeye başladı. İşte detaylar…

Google Pixel 8 Pro'nun yeni rengi mint yeşili!

Cuma günü Google X eski ismiyle Twitter hesabında ikili kodlu bir mesaj yayınladı. Mesajda ilginç bir video yer alıyor. Puzzle'ın parçalarını birleştirdiğimizde ortaya Google Pixel 8'in yeni rengi için bir ipucu ortaya çıkıyor. Mavi renkli Pixel 8 Pro sprey boyayla yaşamı temsil eden bir renk olan mint yeşili ifadeyle boyanıyor.

Videonun sonunda "1.25.24" tarihini görüyoruz. Dolayısıyla yeni Pixel renginin 25 Ocak'ta satışa sunulacağını tahmin ediyoruz. Ayrıca unutmamanız gereken bir detay daha var. Yeni rengiyle Google Pixel 8 yalnızca Google Store'da satışa sunulacak.

Google Pixel 8'in sevilen özelliği Android'e geliyor!

Renk grubunun Pixel 8 Pro'ya özel olup olmayacağı ise ayrı bir merak konusu oldu. Bununla birlikte Google da temel model Pixel 8 için bu yeni rengin mevcut olup olmayacağına dair bir açıklama yapmadı. Şu anda Pixel 8, Hazel, Obsidian ve Rose renk seçenekleriyle gelirken Pixel 8 Pro, Bay, Obsidian ve Porselen renk seçenekleriyle geliyor.

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— Made by Google (@madebygoogle) January 19, 2024

Eğer Google Pixel Pro'nun yeni mint yeşili rengine sahip olmak istiyorsanız yapmanız gereken oldukça basit birkaç adım var. 24 Ocak saat 19: 59'dan önce Google Store'a Google hesabınızla bağlanmanız gerekiyor. Bu sayede yeni mint yeşili renginde Google Pixel Pro' ya özel %20 indirimden yararlanabilirsiniz. Cep telefonunuza indirim kodunu içeren bir e-posta gelecek. Ardından ayın 25'inde, telefonu satın alırken bu indirim kupon kodunu kullanabilirsiniz. Bu teklifin süresinin 3 Şubat'a kadar geçerli olacağını unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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