Google'ın her yıl düzenlediği geleneksel geliştirici konferansı bu yıl da teknoloji meraklılarına kapılarını açacak. Google I/O 2024 ile ilgili bugüne dek herhangi bir rapor veya resmi açıklama gelmedi. Bu durum Google'dan yapılan son duyuruyla değişirken, şimdi de tüm gözler etkinliğin ne zaman yapılacağı ve bizi nelerin beklediği gibi konulara çevrildi. İşte Google I/O 2024 tarihi ve potansiyel duyurular!

Google I/O 2024 tarihi ve potansiyel duyurular

Merakla beklenen Google I/O 2024 konferansının 14 Mayıs'ta başlayacağı resmen duyuruldu. Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre bu yılki etkinliğin ana odak noktası son dönemin ana akımı yapay zeka olacak.

The countdown to #GoogleIO is here! ? Tune in May 14 for our latest updates and demos › https://t.co/dkRkJ7ldvi pic.twitter.com/NH2sq4diqu — Google (@Google) March 14, 2024

Etkinlikte Android 15 ile gelecek bazı yeni özelliklerin de gösterilmesi söz konusu. Ancak yeni yapının tam olarak bu konferansta değil de yıl sonuna doğru tanıtılacağı söyleniyor. Yani katılımcılara sürüm ile ilgili ufak ipuçları verilecek ve akıllarda bir fikir oluşması sağlanacak.

Google Chrome, tehlikeyi anında fark edecek!

Her sene olduğu gibi bu yıl da Google'ın Gmail ve Google Fotoğraflar gibi popüler hizmetlerine ilişkin yeni güncellemeler görebiliriz. Bununla birlikte geçtiğimiz yılki konferansta markanın orta segmente hitap eden Pixel 7A modelinin tanıtıldığını dikkate alarak Google I/O 2024'te Pixel 8A'nın da vitrine çıkacağını söyleyebiliriz.

Google Pixel 8a beklenen özellikleri:

ÖzellikDeğer İşlemciTensor G3 (modifiye edilmiş bir versiyonu)RAM8 GBHızlı Şarj Desteği27WEkran6,1 inç OLED, 152,1 x 72,6 x 8,9 mm boyutları

