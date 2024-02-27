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Google, Gemini Ne Zaman Geri Geliyor?

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Google, görüntü üretici Gemini'ı bu ay başında yayınlamıştı ancak işler pek de iyi gitmedi. Uygulamaya verilen komutların ardından oluşturulan ırkçı görseller, Google'ı sıkıntıya soktu. Peki Gemini ne zaman geri geliyor?

Google, görüntü üretici Gemini'ı bu ay başında yayınlamıştı ancak işler pek de iyi gitmedi. Uygulamaya verilen komutların ardından oluşturulan ırkçı görseller, Google'ı sıkıntıya soktu. Peki Gemini ne zaman geri geliyor?

Google, Gemini ne zaman geri geliyor sorusunu yanıtladı

Geçtiğimiz hafta Google, tutarlı bir şekilde beyaz insanların görüntülerini üretemeyen Gemini yapay zeka görüntü üreticisini yayınladı. İnsanlar bu sorunu fark etmekte ve hemen Google'I ırkçılıkla suçlamakta vakit kaybetmediler.

Geçen hafta görüntü üreticisinin yeteneklerini geçici olarak devre dışı bırakan Google, Gemini ne zaman geri geliyor sorusunu yanıtladı. Şirket birkaç hafta içinde yeniden deneme yapacak.

Google DeepMind CEO'su Demis Hassabis, Pazartesi günü bir konferansta Reuters'ın bildirdiğine göre, "Bu özelliği çevrimdışına aldık, bunu düzeltiyoruz. Birkaç hafta içinde çevrimiçi olarak geri dönmeyi umuyoruz" dedi.

Gemini'nin utanç verici görüntüleri için Google'dan acil açıklama geldi

Gemini, "Viking resimleri" komutu için Avrupalıların görüntülerini tutarlı bir şekilde temsil etmeyen bir dizi resim ortaya çıkardı. Amerika'nın Kurucu Babaları veya Papa'nın resimleri gibi komutlarda Gemini, siyahi insanlar üretti.

Kısacası Gemini, siyahilere ırkçılık yapmamak için beyazlara ırkçılık yapmış oldu. Bunun yanı sıra bu görseller tarihsel olarak da hatalı. Google'ın da özür dilediği kısım bununla alakalıydı.

Gemini'dan Nazi görseli oluşturması istendiğinde onları da siyahi yaptı. Bütün bunlar üzerine Google Gemini'ı askıya aldı. Ama görünen o ki yakın zamanda geri geliyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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