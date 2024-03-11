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Google, deepfake videolarla mücadele ediyor

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Gelen bilgilere göre, Google yapay zekalı deepfake videolarla ilgili her gün yüzlerce şikayet alıyor. 2017 yılından itibaren patlak veren bu vakalarda, mağdur edilen birçok kişinin hayatı geri döndürülemeyecek şekilde zarar görebiliyor. Özellikle videolu içerik üreticilerin yüz hareketlerini kaydeden deepfake teknolojisini kullanan kötü niyetli kişiler, genelde kadınları hedef alıyor. Konuyla alakalı birçok başvuru alan Google'ın, ilgili içerikleri arama sonuçlarından kısa süre içerisinde kaldırması isteniyor. İşte tüm detaylar…

Gelen bilgilere göre, Google yapay zekalı deepfake videolarla ilgili her gün yüzlerce şikayet alıyor. 2017 yılından itibaren patlak veren bu vakalarda, mağdur edilen birçok kişinin hayatı geri döndürülemeyecek şekilde zarar görebiliyor.

Özellikle videolu içerik üreticilerin yüz hareketlerini kaydeden deepfake teknolojisini kullanan kötü niyetli kişiler, genelde kadınları hedef alıyor. Konuyla alakalı birçok başvuru alan Google'ın, ilgili içerikleri arama sonuçlarından kısa süre içerisinde kaldırması isteniyor. İşte tüm detaylar…

Google, deepfake videolarla mücadele ediyor

Günden güne artan şikayet sayısı 30 bini geçerken, Google'dan deep fake içerik üreten siteleri de engellemesi talep ediliyor. Fakat şirketin bu isteklerin ne kadarını yerine getirebileceği şu an için kesin değil.

Sahtecilik konusunda oldukça hassas olduğu bilinen şirket yönetimi, daha önce yaptığı açıklamalarda gerekli önlemleri alacağını taahhüt etse de, deepfake mağdurları halen tedirginliğini koruyor.

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Amerikan Başkanı Joe Biden ve ünlü şarkıcı Taylor Swift'in deepfake videolarının ortaya çıkmasıyla gündeme gelmeye başlayan konu, daha konuşulmaya devam edecek gibi görünüyor. Ayrıca, bu teknolojiyle yapılan 13.000 bin adet de telif hakkı ihlali bulunuyor.

Bu ihlalleri değerlendirmeye alacağını belirten Google'ın, mesele hakkında yasal otoritelerle de işbirliği yapması bekleniyor. Amerika'daki genel seçimlere oldukça kısa bir süre kalmasının da, bu tip kimlik hırsızlıklarını artıracağı öngörülüyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Google'ın uygulamakta olduğu strateji doğru mu? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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