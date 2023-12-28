Dünyanın en büyük şirketlerinden Google, küresel ölçekte birçok ülkede ofisleri olan bir teknoloji devi. Reklamcılıktan bulut bilişime, yazılım ve donanım geliştirmeden yapay zekaya kadar faaliyet gösteren şirketin on binlerce çalışanı bulunuyor. Fakat yakın zamanda ortaya çıkan bir söylentiye göre bu sayı önemli bir seviyede düşecek. İşte ayrıntılar…

Google, binlerce çalışanını işten çıkaracak

Son dönemlerde Meta, Microsoft ve Amazon gibi teknoloji devleri işçi sayısını azaltma yoluna gitti. Google da bu senenin başlarında 12 bin kişinin işine son verdi. Son gelişmelere göre şirket, çalışan sayısını daha da azaltmak istiyor.

Google'ın reklam satış departmanında yeniden yapılanmaya gideceği iddiası ortaya atıldı. Bu doğrultuda şirketin 30 bin çalışanı ilgilendiren bir işten çıkarma kararı alacağı öne sürüldü. Söylentilere göre bu kararın nedeni, çalışanların yerini yapay zekanın alacak olması. Tabii bu durumda çalışana ihtiyaç kalmıyor.

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Aktarılan bilgilere göre Google, dijital reklamcılık tarafında gelir akışını yönetme konusunda yapay zekanın başarılı olacağına inanıyor. Zira geçtiğimiz günlerde çıkan bir habere göre reklam metinleri ve reklam stratejisi belirleme gibi alanlar için yapay zeka kullanmayı planlıyor.

Son yıllarda yapay zeka alanında önemli gelişmeler yaşanmasıyla birlikte insana ihtiyaç kalmayacağı için çalışan sayılarının azaltılacağı tahmin ediliyordu. Bu bağlamda önümüzdeki günlerde Google gibi diğer şirketler de böyle bir adım atabilir.

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