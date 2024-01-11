Google, Android logosundaki robot maskotun adını açıkladı

Teknoloji dünyasının gözü, ABD'nin Nevada eyaletinin Las Vegas kentinde süren Consumer Electronics Show ya da kısa adıyla CES fuarında. Her yıl olduğu gibi bu sene de tüm heyecanıyla devam eden fuarda şimdiye kadar MSI'dan LG'ye, Honda'dan Togg'a kadar birçok şirket sahne aldı.

ABD'li teknoloji devi Google da eksik kalmadı. Şirket, CES 2024 fuarında önemli açıklamalarda bulundu. Android ile ilgili bu açıklamalardan birisi ise çok dikkat topladı. Bu, sosyal medyada çok konuşuldu. İşte ayrıntılar…

Android logosundaki robot maskotun adı ne?

Google, geçtiğimiz eylül ayında Android işletim sisteminin marka kimliğini güncelledi. Böylelikle logo da yenilendi. Bu yeni logoda "Android" kelimesinin baş harfinin büyütülmesinin yanı sıra en dikkat çeken taraf ise robot maskotun 3D hale getirilmiş olması.

Logodaki bu robot maskota pek çok kişi dümdüz "robot" diyorken, kimileri de "bugdroid" olarak bahsediyor. Yani ortada birçok isim dolaşıyor. Kısa süre önce ise Google, CES 2024 fuarında yaptığı açıklamada uzun yıllardır dönen bu tartışamaya noktayı koydu.

Android kullanıcılarına müjde CES 2024 etkinliğinden geldi!

Google, fuarda Android logosundaki robot maskotun adı için "The Bot" ifadesini kullandı. Bu, sosyal medyada çok konuşuldu.

Bir diğer açıklama da Nearby Share özelliği ile ilgili oldu

Geçtiğimiz haftalarda en sevilen Android özelliklerinden Nearby Share'ın yeniden adlandırılacağı ortaya çıkmıştı. Bilmeyenler için Nearby Share, kullanıcıların yakındaki diğer Android cihazlar ile kolay bir şekilde dosya, fotoğraf, video veya bağlantı paylaşmasını mümkün kılan bir özellik.

Google, fuarda Nearby Share'ın "Quick Share" olarak yeniden adlandırılacağını açıkladı. Şirket, bunun için Samsung ile bir iş birliği yaptı.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Android logosundaki robot maskotun adını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.