Google, 2023'te inaktif hesapları silecek

Google, 2023'ün sonunda aktif olmayan hesapları silmeye başlayacağını duyurdu. İki yıl boyunca kullanılmayan hesaplar kaldırılacak. Hesabınızı korumak için düzenli olarak giriş yapmanız gerekiyor.

Google, servislerinin güvenliğini artırmak adına yeni bir adım atıyor. Buna göre, 2023'ün sonunda bir hesap silme operasyonuna başlayacak. Bu operasyon kapsamında iki yıl boyunca aktif edilmemiş hesaplar kaldırılacak. Peki hesabınızı korumak için ne yapmalısınız?

Google, 2023'ün sonunda inaktif hesapları silecek

Google, 1 Aralık 2023 tarihinde aktif olmayan hesapları silmeye başlayacağını bildirdi. Hafta sonu boyunca gönderilen e-postalarda şirket, iki yıl boyunca kullanılmayan hesapların kaldırılacağı konusunda kullanıcıları uyardı.

Google, silme operasyonundan önceki aylarda birkaç hatırlatma e-postası da göndereceğini ve kullanıcılara profillerini aktif tutma şansı vereceğini belirtti. Ancak bir hesap silindikten sonra, aynı Gmail adresiyle yeni bir Google profili oluşturmak mümkün olmayacak.

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Google bu politikayla, zayıf şifrelere sahip profiller üzerinden servislerin saldırıya uğrama ihtimalini azaltmak istiyor. Şirketin açıklamasına göre bilgisayar korsanları, terk edilmiş hesapları genellikle kimlik hırsızlığı ve spam gönderme gibi kötü niyetli amaçlar için kullanıyor.

Hesabınızın silinmesini önlemek için her iki yılda bir Google hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. Oturum açıkken Gmail'i kontrol etmek, Google Drive'ı kullanmak veya YouTube'dan video izlemek gibi diğer etkinlikler de hesabın aktifliğini koruyacak.

Google ayrıca kullanıcıların profillerini silmeden önce bazı araçlar ile verilerini indirebileceğini belirtti. Şirketin Takeout ve Inactive Account Manager gibi hizmetleriyle hesap verilerinizi farklı bir adrese taşıyabilirsiniz.

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