Galaksimizdeki En Eski Yıldız Sistemi Bulundu

İngiliz bilim insanları, Samanyolu'nda bundan tam 10 milyar yıl önce oluşmuş, ve etrafında bir yıldız sistemi bulunan, galaksimizin en eski yıldızını keşfettiler.

İngiliz bilim insanları, Samanyolu'nda bundan tam 10 milyar yıl önce oluşmuş, ve etrafında bir yıldız sistemi bulunan, galaksimizin en eski yıldızını keşfettiler.

Warwick Üniversitesi uzmanlarının buluşu, Kraliyet Astronomi Birliği'nin aylık dergisinde yer aldı.

Bilimsel makaleye göre, bahsi geçen ve bugün artık bir "beyaz cüce" olan bu yıldız Dünya'mızdan tam 89 ışık yılı uzaklıkta.

"Beyaz cüce" tüm enerjisini, yakıtını tüketip soğumaya ve küçülmeye geçen yıldızlara denir. Yaklaşık 5 milyar yıl sonra Güneş'imizin de bir beyaz cüce olacağı düşünülüyor.

Warwaich Üniversitesi'nden araştırma ekibi, Samanyolu'nda iki "sıradışı" beyaz cüce tespit etti.

BİRİ MAVİMSİ, DİĞERİ KIRMIZIMSI

Etraflarında bir zamanlar yörüngelerinde dönen gezegenlerin kayalık kalıntıları olan bu ikisinden birisi "mavi" gibi, diğeri ise "kırmızı" rengi andırıyordu.

Uzmanlar kısa sürede bu "kırmızımsı" görünen ve WDJ2147-4035 adı verilen yıldızın 10.7 milyar yıl önce oluştuğunu ve yaklaşık 10.2 milyar yıldır da bie beyaz cüce olarak soğumaya geçtiğini kararına vardı.

Uzmanlar, diğer "mavimsi" şeye de WDJ1922+0233 adını verdi. Bu yıldız, ilkinden daha gençti.

Ehibin lideri Abbigail Elms, İngiliz basınına şöyle konuştu: "Bu metal dolu yıldızlar, Dünya'nın tek olmadığını gösteriyor."

"Galaksimizdeki bu en eski yıldızdan oluşan beyaz cüce, Samanyolu'ndaki yıldız sistemleriyle ilgili çok değerli bilgiler sunacak."

"Dünya benzeri gezegenlerin kalıntılarıyla bezenmiş Samanyolu'ndaki en eski yıldız sistemini keşfettik."

"10 milyar yıl önce var olup yok olmaya başladıklarını görmek muazzam bir şey. Düşünsenize, bu gezegenler Dünya'nın var olmasından önce olup bittiler."