Fenerbahçe Süper Kupa'da sahadan çekildi! Sosyal medya sallandı
Türk futbol tarihinde eşi benzeri görülmeyen bir olay yaşandı. 17 Mart'ta oynanan Trabzonspor maçında sahalarda kesinlikle görmek istemediğimiz olaylar yaşanırken, konuk ekip Fenerbahçe olayla ilgili gerekli adımların atılacağını duyurdu.
Hatta bu durumun sezonun genelini etkilediğini düşünen kulüp, bu süreçte ligden çekilme ihtimalini bile değerlendirdi. Ancak verilen son karar Süper Kupa finaline as takımla değil de U19 takımıyla çıkılması oldu. Fenerbahçe, 21: 30'da başlayan maçın hemen başında Galatasaray 1-0 öndeyken sahadan çekildi.
Fenerbahçe, Galatasaray maçında sahadan çekildi! İşte ilk tepkiler
Fenerbahçe'nin Galatasaray'la oynanan Süper Kupa finalinde sahadan çekilmesi beklenen bir olaydı. Zira maçtan günler önce yapılan açıklamalara baktığımızda maçın oynanacağı Şanlıurfa'ya as takım yerine U19 takımıyla gidilmesini bekliyorduk.
Galatasaray, final maçının ilk saniyelerinde Mauro İcardi'yle 1-0 öne geçerken, Fenerbahçe gol sonrası santra yapmadan sahadan çekildi. Maçın hakemi Volkan Bayarslan ise Fenerbahçeli yetkililerle yapılan görüşmelerin ardından maçı tatil etti. Süper Kupa finaliyle ilgili nihai kararı PFDK'nın vereceğini belirtelim.
Galatasaray – Fenerbahçe Süper Kupa maçı gündeme damga vurdu