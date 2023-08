Epic Games Store Bu Hafta Hangi Oyunları Ücretsiz Yaptı?

Epic Games Store, bu hafta ücretsiz olarak dağıttığı oyunları duyurdu. Europa Universalis 4 ve Orwell: Keeping an Eye on You oyunları ücretsiz olarak indirilebilir.

Steam'den sonra dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Epic Games Store, geçtiğimiz yıllarda başlattığı her hafta bedava şekilde oyun dağıtma etkinliğini tüm hızıyla sürdürüyor. Bu sayede oyuncuları mutlu etmeyi başaran Epic Games Store'un bu hafta ücretsiz hale getirdiği oyunlar belli oldu.

Epic Games, bu hafta hangi oyunları ücretsiz hale getirdi?

Son dönemlerde ücretsiz şekilde verdiği oyunların düşük kalitede olması nedeniyle kullanıcılar tarafından oldukça eleştiri toplayan Epic Games Store, oyuncuları, aradan geçen bir sürenin ardından bu hafta memnun edecek gibi görünüyor.

Epic Games, bu hafta iki oyunu birden ücretsiz hale getirdi. Bunlardan ilki 340 TL değerindeki popüler strateji oyunu Europa Universalis 4 oldu. Paradox Interactive tarafından geliştirilen yapım, ülke yönetme oyunlarını sevenler için en iyi seçeneklerden birisi. Oynamayacak olsanız bile kütüphanenize eklemenizi şiddetle tavsiye ederiz.

Ardı arkası kesilmiyor: Arma oyunlarına devasa zam geldi

Ücretsiz hale gelen ikinci yapım ise simülasyon türündeki Orwell: Keeping an Eye on You oldu. 18.5 TL değerindeki oyun, birinci yapım kadar popüler olmasa da sunacağı eğlence konusunda oldukça iddialı. Öyle ki söz konusu yapımda bir dedektif oluyor ve gerçekleşen bir terör saldırısının faillerini bulmak için araştırmalar yapıyoruz.

Europa Universalis 4 ve Orwell: Keeping an Eye on You yapımlarını ücretsiz olarak edinebilmek için Epic Games platformundan hesabınıza giriş yapmalı ve oyunları sepete ekledikten sonra 0 TL tutacak ödemeyi gerçekleştirmelisiniz.

Europa Universalis 4 sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 8.1 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i3-2105 / AMD FX 4300

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 460 / AMD Radeon HD 5850

RAM: 4 GB

Depolama: 6 GB kullanılabilir alan

DirectX: 9.0c

Tavsiye Edilen:

İşletim Sistemi: Windows 10 Home (64-bit)

İşlemci: Intel Core i3 3240 / AMD FX 8120

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 560 Ti

RAM: 8 GB

Depolama: 6 GB kullanılabilir alan

DirectX: 9.0c

Orwell: Keeping an Eye on You sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows XP SP2+

İşlemci: 2.0 GHz hızında olması yeterli

Ekran Kartı: DirectX 9 uyumlu olması yeterli

RAM: 4 GB

Depolama: 3 GB kullanılabilir alan

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Epic Games Store'un bu hafta ücretsiz hale getirdiği oyunları nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.