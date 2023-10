Epic Games, önümüzdeki hafta iki oyunu ücretsiz verecek!

Dijital oyun mağazası Epic Games, önümüzdeki hafta The Evil Within 2 ve Tandem: a Tale of Shadows oyunlarını ücretsiz olarak dağıtacak.

Dijital oyun mağazası Epic Games, son birkaç yıldır düzenli olarak ücretsiz şekilde oyun hediye ediyor. Böylelikle milyonlarca yeni kullanıcı kazanan platform, bu etkinliğini halen sürdürüyor. Bu kapsamda Epic Games, önümüzdeki hafta iki oyunu ücretsiz dağıtacak.

Epic Games, iki oyunu ücretsiz verecek!

Epic Games, son dönemlerde ücretsiz olarak dağıttığı oyunların kalitesinin düşük olması sebebiyle eleştiri topluyor. Tabii bunu biz değil, oyuncular söylüyor. Son birkaç haftadır daha yüksek kalitede oyunlar veren Epic Games, önümüzdeki hafta da oyuncuları memnun edecek gibi görünüyor.

Epic Games, bu hafta bedava olan The Evil Within'in devam oyunu olan The Evil Within 2 ile birlikte Tandem: a Tale of Shadows'u önümüzdeki hafta ücretsiz olarak dağıtacak. Söz konusu iki yapımı 26 Ekim ile 2 Kasım tarihleri aralığında kütüphanenize kalıcı olacak şekilde ekleyebilirsiniz.

PlayStation Store'da yüzde 85'e varan Cadılar Bayramı İndirimleri başladı!

The Evil Within 2

Bethesda Softworks tarafından yayınlanan The Evil Within 2, en iyi korku oyunları arasında yer alıyor. Dedektif Sebastian Castellanos'u canlandırdığımız oyun, oynayanlar tarafından olumlu yorumlar almayı başardı. Bu hafta bedava olan The Evil Within'i kütüphanenize ekleyip, önümüzdeki hafta da The Evil Within 2'i kaçırmayarak bütün seriye sahip olabilirsiniz.

The Evil Within 2 sistem gereksinimleri şu şekilde;

GereksinimMinimumTavsiye Edilen İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10 (64-bit versions)Windows 7/8.1/10 (64-bit versions)İşlemci: Intel Core i5-2400 / AMD FX-8320 or betterIntel Core i7-4770 / AMD Ryzen 5 1600X or betterEkran Kartı: NVIDIA GTX 660 2 GB / AMD HD 7970 3 GBNVIDIA GTX 1060 6 GB / AMD RX 480 8 GBRAM: 8 GB16 GBDepolama Alanı: 40 GB kullanılabilir alan40 GB kullanılabilir alan

Tandem: a Tale of Shadows

Aksiyon ve macera türünde bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkan Tandem: a Tale of Shadows, Emma ve oyuncak ayı Fenton'un ünlü bir sihirbaz Thomas Kane'i bulmaya çalışması üzerine kurulu. Tandem: A Tale of Shadows'un ödüllü bir oyun olduğunu belirtelim.

GereksinimMinimumTavsiye Edilen İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)Windows 10 (64-bit)İşlemci: Intel Core i5-7600KIntel Core i5-8600K / AMD Ryzen 3 3100Ekran Kartı: Nvidia GTX 670 2 GBNvidia GTX 1660 Ti / Radeon RX 5600 XT, 8 GBRAM: 6 GB6 GBDepolama Alanı: 6 GB kullanılabilir alan6 GB kullanılabilir alan

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Epic Games Store'un ücretsiz olarak dağıtacağı oyunları nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.