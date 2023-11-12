Dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380'in neredeyse düşmesine sebep olan tasarım hatası

"Uçak korkunuz varsa bu haberi okumayın!" gibi siz paniğe sürükleyecek bir giriş yapmayacağız haberimize. Unutmayın dünyadaki en güvenli ulaşım aracı hala daha uçaklar. Bugünkü haberimizse biraz daha farklı bir noktaya parmak basıyor. Dünyanın en büyük yolcu uçağı olan Airbus A380'in neredeyse düşmesine sebep olan o basit hata. İşte 560 ton ağırlığındaki Airbus A380 model uçağın başına gelenler ve detayları…

Ufak bir tasarım hatası büyük bir felakete yol açıyordu!

Takvimler 4 Kasım 2010 Perşembe gününü gösteriyordu. Qantas Havayollarına ait bir Airbus A380-842 Londra'dan aldığı 440 yolcusu ile birlikte Sidney'e doğru havalandı. Göklerin en büyük kuşu olarak bilinen A380, güç aldığı 4 Rolls Royce motoruyla keyifli bir kalkış yapmıştı.

Yolcular ise bu kalkışı uçağın kuyruğunda yer alan özel kamera sayesinde saniye saniye izleyebilmişti. 560 ton ağırlığındaki devasa bir yapının bir kuş gibi havalanabilmesi oldukça etkileyici bir olaydı. Fakat daha kalkıştan 4 dakika geçmişti ki bir patlama sesi duyuldu.

60 yaşında Volkswagen, Tesla pilleriyle hayata döndü!

Patlama esnasında motordan çıkan parçalar kanatta ve ilgili motorun bağlantı noktasında tahribata sebep oldu. Uçağa ve motorlara ait kontrol sistemleri zarar gördü. Tabi bununla birlikte uçak içerisinde ciddi bir panik havası da yaşanmaya başladı. Pilotlar ve uçuş mühendisleri sorunun ne olduğunu anlamaya çalışıyorlardı fakat bir türlü anlayamadılar. Her şey bir anda olmuştu. Tek bildikleri bir motorları devre deışı kalmıştı ve acil iniş yapmaları gerekiyordu.

Pilotlar ve uçuş ekibi kalan üç motoru kullanarak acil iniş yaptılar. Kimseye bir şey olmadı ve herkes rahat bir nefes aldı. Pilotlar uçağı indiremeseydi gerçek bir can pazarı yaşanacaktı ki 440 yolcunun hayatından söz ediyoruz. Peki bu motor neden patladı? Uçakta ters giden şey neydi?

Olayla ilgili soruşturma Qantas, Avustralya'ya ait bir havayolu şirketi olduğu için Avustralya Ulaştırma Emniyeti Bürosu (ATSB) tarafından yapıldı. İlk çıkan bulgularda aslında sebep anlaşılmıştı. Rolls Royce tarafından üretilen motorlarda bir tasarım hatası vardı. ve o dönem piyasada çokça Airbus A380 kullanımdaydı. Kısacası ciddi bir güvenlik açığı vardı ortada.

Tasarım hatasına gelecek olursak her motor yağa ihtiyaç duyar. İçerisinde yer alan ve sürekli hareket eden parçaların aşınmasını önleyen bu sıvı sayesinde motorlar uzun ömürlü olur. Tabi bir de motor içinde bu yağı taşıyacak borular var. İşte sorun burada başlıyor. Motor içindeki sayısız sentetik yağ taşıyan borulardan birinin et kalınlığı inceliyor. Tabi bu durumda mukavemeti azalan parça çatlıyor ve motor içine sentetik yağ kaçırıyor.

Yüksek sıcaklıkta çalışan bu motor içerisine giren yağ kızışıyor ve yangına sebep oluyor. Bu durum motorunda patlaması anlamına geliyor. Konuyla ilgili rapor çıkartıldıktan sonra Rolls Royce ve motor lisanslarını veren şirketlere ceza kesiliyor. Ardından piyasadaki tüm Airbus A380 motorlarındaki hatalar gideriliyor. Şu an bu uçaklar güvenli ancak ucuz atlatılmış bir facianın da başlarından geçtiğini belirtelim