Dünya Bankası açıkladı: İşte 30 milyon vatandaşın canının değeri!

Dünya Bankası, oldukça çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Türkiye'yi depreme hazır hale getirmenin bedeli ne kadar?

Güneydoğu Anadolu bölgesinde gerçekleşen, 10 ili etkileyen ve birçoğunda büyük yıkımlara ve de Cumhuriyet tarihinin en çok can kaybına yol açan 7.8-7.7 büyüklüğündeki iki depremin ardından herkesin aklında önlenemez miydi şeklinde sorular mevcut. Dünya Bankası da tam olarak buna yönelik bir açıklama yaptı. Türkiye'deki evleri depreme dayanıklı yapmanın maliyeti ne kadar?

Türkiye'yi depreme hazır hale getirmenin bedeli!

Uzun zamandır beklenen İstanbul depreminin gerçekleşmesi halinde yalnızca İstanbul sınırları içerisinde 90 binden fazla binanın yıkılacağı resmi raporlarda ortaya koyuldu. Tabii Kahramanmaraş'ta olduğu gibi 2 büyük deprem yaşanırsa bilanço çok daha yüksek olacak.

Üstelik bu deprem yalnızca İstanbul'u değil, özellikle Marmara Denizi çevresindeki komşu illeri de etkileyecek. Kabaca bir hesaplama yapacak olursak, 100 bin ila 150 bin arasında binanın, hane sayısı olarak da 2 milyona yakın ailenin evi yıkılacak.

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Buna ek olarak, Ege ve Akdeniz bölgelerinde de sıkça deprem yaşanıyor. Benzer şekilde belirli aralıklarla Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde de yıkıcı depremlerin meydana geldiğini görüyoruz. Buna karşılık yapabileceğimiz tek şey ise kentsel dönüşüm.

Tabii şu anda gerçekleşecek olası bir deprem 30 ila 40 milyona yakın insanın hayatı için risk taşıyor olsa da projeksiyonlara baktığımız zaman deprem anında ve sonrasında 5 milyona yakın insanın hayatını kaybedebileceği ve ağır yaralanacağı söyleniyor.

Peki bu gerçekle her gün yüzleşmemize rağmen süreç neden hızlandırılmıyor? Nedeni çok basit. Milyonlarca ailenin evini yalnızca devletin kasasından çıkacak parayla gerçekleştirmek maalesef gerçekçi bir senaryo değil.

Zira Dünya Bankası da bunu doğrulayan bir açıklama yaptı. Paylaşıma göre, Türkiye'deki tüm evleri depreme hazır hale getirmenin maliyeti 465 milyar dolar. Bu da yaklaşık olarak 8.8 trilyon TL'ye denk geliyor.

2021 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yatırım değeri 81 milyar lira olan 272 bin konut ve kentsel dönüşüm konutunun inşasının devam ettiği ve 2021 yılında da toplam bedeli 25 milyar lira olan 80 bin konutluk kentsel dönüşüm ve sosyal konut projelerinin başlatıldığı söylendi.

Ayrılan bütçe üzerinden tüm Türkiye'nin depreme hazır hale gelmesinin ne kadar zaman alacağını hesapladığımızda ise 300 yıla yakın olduğunu görüyoruz. Ayrılan bütçe 10 katına çıkarılsa bile 30 yıla yakın zaman alacak.

Bu süreçte ise İstanbul depremi başta olmak üzere birçok bölgede yıkıcı depremler ve can kayıpları gerçekleşecek. Bu nedenle tüm vatandaşların deprem sonrası senaryolarına hazırlıklı olmaları tavsiye ediliyor. Zira bu ancak bu şekilde ölüm sayısını etkili ölçekte azaltabiliriz.

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