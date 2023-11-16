Dreame Technology Türkiye pazarına giriş yaptı

Dreame Technology, ev ve saç temizliği konusundaki yüksek teknoloji ürünlerini Türkiye pazarında sunmaya başladı. Şirketin ürünleri arasında hepsi bir arada temizlik robotu DreameBot L20 Ultra, kablosuz süpürge modelleri Dreame R20 ve Dreame H12 Dual, saç kurutma makinesi Dreame Hair Glory ve akıllı robot köpek DreameDog bulunuyor.

Dreame Technology, ev ve saç temizliği konusundaki yüksek teknoloji ürünlerini Türkiye pazarında sunmaya başladı. Şirketin ürünleri arasında hepsi bir arada temizlik robotu DreameBot L20 Ultra, kablosuz süpürge modelleri Dreame R20 ve Dreame H12 Dual, saç kurutma makinesi Dreame Hair Glory ve akıllı robot köpek DreameDog bulunuyor. İşte detaylar…

Dreame, resmen Türkiye pazarına girdi!

Dreame Türkiye Ülke Müdürü Engin Cesurer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Tüketici elektroniği alanında dünya genelinde tanınan bir marka olarak, ürünlerimizi Türkiye'deki kullanıcılarımızla buluşturmak bizim için büyük bir mutluluk. Dreame Technology olarak, kullanıcılarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak ve yüksek teknoloji ile hayatlarına değer katmak en önemli önceliğimiz. Piyasaya sunacağımız ürünlerimizin kısa vadede Türkiye'de büyük ilgi göreceğine inanıyoruz"

Dreame Technology'nin Türkiye pazarına sunduğu ürünler ve öne çıkan özellikleri şu şekilde:

DreameBot L20 Ultra

DreameBot L20 Ultra, sektörde bir ilk olan MopExtend teknolojisi ile ev temizliğini kolaylaştırıyor. Otomatik toz boşaltma, paspas temizleme ve su-deterjan doldurma gibi özellikleri ile tam 75 gün boyunca kullanıcısına hizmet veriyor.

DuoScrub Sistemi ve Vormax Emiş Sistemi ile inatçı kirleri basınç altında fırçalayarak temizleyen DreameBot L20 Ultra, 3D Yapılandırılmış Işıklı Engellerden Kaçınma Sistemi ile evin her alanına rahatça temizlik yapabiliyor.

2 ay boyunca temizlik yapabiliyor: DreameBot L20 Ultra!

Dreame R20

Dreame R20, zemin türünü algılayarak uygun temizlik moduna geçen, mavi ışıklı LED Optik teknolojisi ile loş bölgelerdeki kirleri fark eden bir kablosuz süpürge modelidir. Yüksek emiş gücü, fırçasız motoru ve özel aparatları ile kumaş kaplı mobilyalar ve ulaşılması zor bölgelerdeki tüy ve kırıntıları etkili bir şekilde temizleyerek hijyenik yaşam alanları sunuyor.

Dreame H12 Dual

Dreame H12 Dual, yer yıkaması ve süpürme yeteneklerini bir araya getiren kapsamlı bir 3'ü 1 arada temizlik cihazıdır. Otomatik fırça temizleme özelliği ve su-deterjanlı temizlik sonrası kolay yıkama özelliği ile temizlik işini kolaylaştırır. Kablosuz dikey süpürge veya el süpürgesi olarak kullanılabilme özelliği ile de kullanıcıya esneklik sağlıyor.

Dreame Hair Glory

Dreame Hair Glory, şık tasarımı ve yüksek hava akışı sağlayan motoru ile dikkat çeken bir saç kurutma makinesidir. LED göstergeleri, çeşitli sıcaklık ve hız ayarları ile kullanıcıya özelleştirilebilir bir deneyim sunuyor. Negatif iyon teknolojisi ise elektriklenmeyi azaltarak saçlara parlak ve sağlıklı bir görünüm kazandırıyor.

DreameDog

DreameDog, baş-vücut koordinasyonuna sahip bir dört ayaklı biyonik robot köpektir. Sesli iletişim kurabilme, dokunuşlara tepki verebilme, insan hareketlerini taklit edebilme ve ortam haritalama yeteneği sayesinde devriye gezebilme gibi özelliklere sahiptir.

Dreame Technology, lansmana özel olarak Dreame R20 modelinde yüzde 11 indirim sunuyor. Dreame R20 Kablosuz Süpürge ise kasım ayı boyunca özel indirimle 12 bin 990 TL'den satışa sunulacak. Ayrıca DreameBot L20 Ultra 44 bin 999 TL, Dreame H12 Dual 16 bin 199 TL ve Dreame Hair Glory ise 4 bin 99 TL'den tüketicilere sunulacak. DreameDog ise 2024 ilkbaharında gelecek.