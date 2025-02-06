Dr. Ekrem Teymur: 'SoftBank ve OpenAI anlaşması yapay zeka dünyasında dengeyi değiştirecek.'

Dr. Ekrem Teymur, SoftBank ve OpenAI arasındaki yeni iş birliğini değerlendirdi. Bu anlaşmanın yalnızca teknoloji alanında değil, küresel ekonomi ve yapay zeka stratejileri açısından da önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

SOFTBANK VE OPENAI ORTAKLIĞI NE ANLAMA GELİYOR?

Dr. Ekrem Teymur, SoftBank'ın adında "bank" kelimesi bulunmasına rağmen aslında bir banka değil, büyük teknoloji yatırımları yapan dev bir yatırım fonu olduğuna dikkat çekti. Alibaba, Uber ve TikTok'un ana şirketi ByteDance gibi dünya çapında büyük teknoloji şirketlerine erken aşamada yatırım yapan SoftBank, şimdi de OpenAI ile stratejik bir iş birliği kuruyor.

Dr. Teymur, bu anlaşmanın detaylarına değinerek, "SoftBank, Japonya'daki iştirakleri ve ortak olduğu şirketlerde OpenAI'nin yapay zeka teknolojilerini kullanacak. Bu süreçte OpenAI'nin sunduğu gelişmiş yapay zeka yetenekleri, SoftBank'ın paydaşları arasında yaygınlaştırılacak. Ancak en dikkat çekici nokta, SoftBank'ın OpenAI'ye yıllık 3 milyar dolar ödeyecek olması. Bu, yalnızca yapay zeka kullanımını teşvik etmek değil, aynı zamanda OpenAI'ye önemli bir finansal destek sağlamak anlamına da geliyor" dedi.

Dr. Teymur ayrıca, "İlk duyduğumda aklıma şu geldi: SoftBank gibi büyük bir yatırım şirketi, neden binlerce kişiyi işe alacağı bir proje için OpenAI'ye yıllık 3 milyar dolar ödesin? Çünkü bu miktarı ayırarak OpenAI kadar başarılı olmasa da kendi içlerinde kapalı devre bir sistem geliştirebilirlerdi. Ancak biraz araştırınca, SoftBank'ın yakında OpenAI'ye doğrudan yatırım yapacağını öğrendik" ifadelerini kullandı.

SOFTBANK'IN YATIRIM GEÇMİŞİ VE TEKNOLOJİYE ETKİSİ

Dr. Ekrem Teymur, SoftBank'ın geçmiş yatırımları hakkında da değerlendirmelerde bulundu. "SoftBank, teknoloji alanında yaptığı yatırımlarla tanınan dev bir yatırım fonu. Alibaba gibi e-ticaret devlerinden Uber gibi ulaşım sektöründeki öncü firmalara kadar birçok global markaya erken aşamada sermaye sağladı. Ancak tüm yatırımları başarılı olmadı. Örneğin WeWork gibi ortak çalışma alanı sağlayan bir şirkete yapılan milyarlarca dolarlık yatırım, şirketin iflasıyla sonuçlandı ve büyük zarar yazıldı" dedi.

Dr. Teymur, SoftBank'ın küresel yatırım stratejilerine vurgu yaparak, "Şirket, yalnızca kendi oluşturduğu serveti değil, Japon yatırımcıların ve Ortadoğu'daki devlet fonlarının da desteğini alıyor. Özellikle Suudi Arabistan, Katar ve Dubai'den büyük miktarda fon yönetiyor ve bunları teknoloji şirketlerine yatırarak büyütüyor" şeklinde ifade etti.

ÇİN'E KARŞI ABD VE JAPONYA İŞ BİRLİĞİ Mİ?

Dr. Teymur, SoftBank ve OpenAI arasındaki iş birliğinin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda stratejik bir anlam taşıdığını belirtti. "Çin'in yapay zeka alanındaki hızlı ilerlemesi, küresel teknoloji rekabetini yeni bir boyuta taşıdı. DeepSeek gibi Çinli şirketlerin yapay zeka yarışında iddialı hale gelmesi, OpenAI için bir meydan okuma olarak görülüyor. SoftBank'ın OpenAI ile kurduğu ortaklık, Çinli rakiplere karşı bir denge unsuru olarak değerlendirilebilir" dedi.

Ayrıca, SoftBank'ın CEO'su Masayoshi Son'un, ABD eski başkanı Donald Trump ile yakın ilişkilerine dikkat çeken Dr. Teymur, "Trump, yapay zekayı stratejik bir öncelik olarak belirledi ve 500 milyar dolarlık bir ekonomi oluşturmayı hedeflediğini açıkladı. SoftBank'ın bu iş birliğiyle ABD teknolojisini destekleme amacı taşıdığı açık" diye ekledi.

SONUÇ: YAPAY ZEKA VE KÜRESEL REKABET

Dr. Ekrem Teymur, SoftBank ve OpenAI arasındaki bu dev anlaşmanın yalnızca Japonya'daki teknoloji ekosistemini güçlendirmekle kalmayacağını, aynı zamanda küresel yapay zeka yarışında önemli bir dönüm noktası olabileceğini belirtti. "ABD ve Japonya arasındaki bu yeni iş birliği, Çin'in yükselen yapay zeka gücüne karşı stratejik bir hamle olarak yorumlanıyor. Önümüzdeki dönemde SoftBank'ın OpenAI'ye doğrudan yatırım yapması bekleniyor" dedi.

Dr. Teymur son olarak, "SoftBank'ın OpenAI ile yaptığı bu anlaşma, yapay zeka alanındaki dengeleri değiştirebilir. OpenAI'nin Japon şirketleriyle entegrasyonu ve SoftBank'ın yatırımlarını hangi alanlara yönlendireceği büyük bir merak konusu olacak" ifadeleriyle değerlendirmesini tamamladı.