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Dokuzuncu Gezegen İçin Nereye Bakacağımızı Bilmiyoruz"

Space Mag Türkiye - Teknoloji
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Dokuzuncu Gezegen İçin Nereye Bakacağımızı Bilmiyoruz'

Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü araştırma görevlisi Ekrem Murat Esmer, Emre Ergül'le Kozmoğrafya programının konuğu oldu.

Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü araştırma görevlisi Ekrem Murat Esmer, Emre Ergül'le Kozmoğrafya programının konuğu oldu.

Radyo Gar'da yayınlanan programa katılan Esmer, uzayda buldukları gezegenlerle ilgili bilgi verdi.

"Türk astronomlar uzayda iki gezegen keşfetti" başlıklı haberi görmüşsünüzdür... İşte Kepler 451-c ve Kepler 451-d adı verilen iki gezegeni keşfeden Esmer, Ergül'e konuştu:

"Güneş Sistemi'nde olduğu varsayılan 9'uncu gezegenle ilgili bir problem var."

AYNI DİSK ÜZERİNDE DEĞİL

"9'uncu gezegen var olduğunu söyleten ipuçları var, doğru."

"Ancak problem farklı. Sorun şu: Varsa da çok uzakta. Güneş Sistemi'nde olsa bile çok uzakta."

"Güneş Sistemi'ndeki 8 gezegen aynı disk üzerindeler. Ama buradaki sorun, bu cisim (Varsayılan 9'uncu gezegen) bu düzlemde değil."

"O yüzden nereye bakacağımız, ne kadar gözlem yapacağımız, ondan bize ne kadar ışık geleceği soru işareti…"

"Aslında sorun nereye bakacağımızı bilmiyoruz."

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Space Mag Türkiye / Teknoloji

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