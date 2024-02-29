Ev ve iş yeri gibi mekanların kiralanmasında kiracı ile mülk sahibi arasında kira sözleşmesi yapılması gerekiyor. Peki hem kiracının hem de mal sahibin haklarını koruyacak şekilde doğru kira sözleşmesi nasıl yapılır? İşte cevabı.

Kira sözleşmesi nedir? Nasıl doldurulur?

Mülk sahipleri kullanmadıkları ev yada iş yerlerini belirli süreyle başkalarına kiraya veriyor. Tabi bu hususta ihmal edilmemesi gereken en önemli detay kira kontratı oluyor. Gerek kiracı gerek mülk sahibi için belli şartların kabul edildiği sözleşmeler daha sonra ortaya çıkan anlaşmazlıkların da önüne geçiyor. Peki doğru kira sözleşmesinde neler yer almalı? Hangi detaylar eksik olmamalı?

İlk olarak kira sözleşmesi kiracı ve mülk sahibi arasında imzalanır. Bu yüzden vekaleti olmayan başka kişilerin imzası (eğer kefil istenmiyorsa) kira sözleşmesi üzerinde yer almaz. Kiralanacak olan mülkün cinsi, adresi, mülk sahibinin adı ve adresi, kiracının adı ve adresi, iki tarafın da iletişim numaraları, kira sürecinin başlangıç ve bitiş tarihi, net kira bedeli ve kiranın ödeneceği şekil sözleşme üzerinde net olarak belirtilmelidir.

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Tüm bunlara ek olarak kiralanan mülke ait demirbaşlar da belirtilmelidir. Bunlar kombi, elektrik ve su sayaçları, depo ve anahtarları, bir daire için kapılar ya da mutfak dolapları da olabilir. Yani zarar gelmeden aldığı gibi teslim edilmesi gerekilen unsurlar kira sözleşmesinde belirtilir.

Bunların dışında kiracı ve mülk sahibi arasındaki tüm şartlar ek olarak kira kontratına eklenir. Örneğin kira bedeli ve kira bedelinin ödeme tarihi, kira süresinin ne kadar olduğu, depozitonun ne kadar olduğu, kiracının apartman kurallarına uyması gerektiği ya da kiracının mülkü üçüncü bir şahsa kiralayamayacağı gibi iki tarafın da kabul ettiği tüm şartlar kira sözleşmesinde yer almalıdır. Ayrıca kira sözleşmesi hazırlanırken notere de gerek yoktur. Şahısların kendi arasında imzaladığı sözleşme geçerlidir.

Sizler için "Kira sözleşmesi nasıl yapılır?" sorusuna cevap aradık. Siz de bu hususlara dikkat ederek doğru bir şekilde kira kontratınızı hazırlayabilirsiniz.