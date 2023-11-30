Dünyanın en büyük anlık mesajlaşma uygulamalarından Discord, Nitro kullanıcıları için sürekli olarak yeni avantajlar sağlamakla beraber hediyeler de sunuyor. Bu sayede kullanıcıların sevgisini kazanan platform, şimdi ise Midjourney için kullanım hakkı hediye ediyor.

Discord, Nitro kullanıcılarına Midjourney için 1 aylık kullanım hakkı hediye ediyor

Dünyanın en büyük anlık mesajlaşma uygulamalarından Discord, Nitro kullanıcıları için sürekli olarak yeni avantajlar sağlamakla beraber hediyeler de sunuyor. Bu sayede kullanıcıların sevgisini kazanan platform, şimdi ise Midjourney için kullanım hakkı hediye ediyor.

Discord, Midjourney için 1 aylık kullanım hakkı hediye ediyor!

Bilmeyenler için Midjourney, metinden yola çıkarak gerçekçi görseller oluşturan popüler bir yapay zeka aracıdır. Bu araç yalnızca resmi Discord sunucusu üzerinden kullanılabiliyor ve ne yazık ki ücretsiz versiyonu yok.

Discord, Nitro kullanıcılarına Midjourney'in en düşük planı olan Basic için 1 aylık kullanım hakkı tanımladı. 10 dolar (290 TL) değerindeki bu hediyeyi alarak, yapay zeka aracı ile 200 defaya kadar metin girerek resim oluşturabilirsiniz.

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Discod ile ücretsiz olarak Midjourney aboneliği kazanmak için yapmanız gerekenler şu şekilde;

1. Adım: Discord uygulamasını açın.

2. Adım: Ayarlar'a giriş yapın.

3. Adım: Hediye Envanteri bölümüne girin.

4. Adım: Midjourney (1 month) adlı hediyenin karşısındaki "Al" butonuna tıklayın.

5. Adım: Ardından "Kodu Gör" butonuna tıklayarak kodu görüntüleyin.

6. Adım: "Al" butonuna tıklayarak hediyeyi aktifleştirme adımlarına geçin.

7. Adım: Açılan web sekmesinde Discord hesabınıza bağlanın.

8. Adım: Gerçek bir kullanıcı olduğunuzu doğrulamak için kart bilgilerinin girilmesi gerekiyor. Merak etmeyin, hiçbir şekilde para çekilmemektedir.

9. Adım: Doğrulamayı tamamladıktan sonra hediyeyi etkinleştirin.

10. Adım: İşte bu kadar! Buraya tıklayarak Midjourney Discord sunucusuna ulaştıktan sonra metin girerek yapay zeka ile görsel oluşturabilirsiniz.

Bu hediyeyi 27 Aralık tarihine kadar alabilirsiniz. Edindiğiniz kodu kullanmak için ise 3 Ocak 2024'e kadar süreniz var. Üstelik kodu kullandıktan sonra kullanım süreniz sona erdiğinizde, aboneliğin otomatik olarak yenilenmeyeceğini belirtelim. Yani aboneliği manuel olarak iptal etmeyi düşünmenize gerek yok.

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