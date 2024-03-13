Dijital Vergi· Dairesi·'nde yeni dönem başladı!

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Dijital Vergi Dairesi'nde önemli yenilikler yapmaya devam ediyor. Son olarak dijital platformda "Mali Bilgilerim" başlığı altında yeni bir bölüm kullanıma sunuldu. Bu bölüm içerisinde gayrimenkullerden sigortalara kadar vergilendirmeye tabi birçok bilgiyi kontrol edebilirsiniz.

Dijital Vergi· Dairesi· Mali Bilgilerim bölümü kullanıma açıldı

Dijital Vergi· Dairesi· Mali· Bi·lgi·leri·m resmi olarak erişilebilir hale geldi. Kullanıcılar bu hizmet üzerinden elde ettikleri bazı mali bilgilere kolaylıkla erişebilecek. Mali Bilgilerim kısmında son 5 yıl içerisinde elde edilen kira geliri, ücret bilgileri, satılan gayrimenkullere ilişkin detaylar ve yaptırılan sigortalara dair veriler incelenebilecek.

Bu sayede vatandaşların mali durumlarıyla ilgili verileri tek bir ekrandan görüntülemesine olanak tanınacak. Ayrıca vergilendirmeye ilişkin tüm bilgiler de izlenebilecek. Bu verilere kolaylıkla ulaşılması, vatandaşların vergi beyannamelerini hazırlamalarına ve ödemelerini takip etmelerinde kolaylık sağlayacak.

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Gelir İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Abdullah Karaboyacı yaptığı paylaşımda, kurum olarak dijitalleşmeyi ve uyum oranını artırmayı hedeflediklerini ifade etti. Mali Bilgilerim bölümü gibi uygulamaların uyum maliyetlerini düşüreceği ve şeffaflığı sağlayacağı belirtildi.

"Uyum maliyetlerini azaltan, gönüllü uyumu artıran uygulama ve fonksiyonların geliştirilmesine yönelik çalışmalara ara vermeden devam ediyor" dedi.

Dijital Vergi· Dairesi·'nden ulaşabileceğiniz hizmetler şu şekilde:

Kira Gelirlerim

Ücret Gelirlerim

Değer Artış Kazancı Bilgilerim

Sigorta Bilgilerim

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