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Çin ve Avrupa Birliği Arasında Elektrikli Otomobiller Tansiyonu

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Çin ve Avrupa Birliği arasında elektrikli otomobiller tansiyonu gitgide artıyor. Her iki taraf da son aylarda sert kararlar alarak, yabancı markalara yönelik düzenlemeleri artırdı. Bu, özellikle Çinli markaların elektrikli otomobillerde önemli bir yol kat etmesinin ardından geldi.

Avrupa, Çinli otomobillere ek gümrük vergisi getirecek mi?

Avrupa Birliği, Çinli otomobil üreticilerinin haksız sübvansiyonlardan yararlandığını iddia ederek geçtiğimiz Ekim ayında bir soruşturma başlattı. Mart ayında ise Çin'den ithal edilen elektrikli araçların gümrük kaydını sıkılaştırmaya başladı.

Çin'den AB'ye otomobil ithalatı son yıllarda arttı. Buna göre Çinli markaların geçtiğimiz yıl boyunca 350 binden fazla elektrikli araç sattığı bildirildi. Soruşturma süreci kapsamında AB, Çin menşeli elektrikli araçlara geçici gümrük vergisi uygulayıp uygulamayacağını Temmuz ayında açıklayacağını söyledi.

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Çinli modellere yönelik nihai kararın ise 2024 yılının sonlarında verilmesi bekleniyor. Bu otomobillere yönelik olası tarifeler belirsizliğini korusa da, Çin'in hızla büyüyen elektrikli araçları AB pazarında tehdit oluşturmaya başladı.

Avrupa ülkeleri son yıllarda yerli üretimi artırmak istiyor. Bu kapsamda BYD, SAIC ve Geely gibi şirketler de Avrupa'da araç üretmek için Macaristan gibi AB ülkelerinde fabrika kuruyor. Batarya tedarikçileri CATL ve SUDAL ise Almanya ve İspanya'da tesisler inşa ediyor.

Ancak üretimin tamamen AB'ye taşınması zaman alacak. Çin hükümeti ise ek gümrük vergisinin ikili iş birliğe zarar vereceğini ve Avrupa'nın çıkarlarına ters düşeceği konusunda uyarıyor. Çin'den parça tedarik eden BMW ve Volkswagen gibi üreticiler de bundan etkilenebilir.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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