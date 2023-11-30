Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı'nda Dijital Teknoloji Öne Çıkıyor

Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı (CISIE), dünyada endüstriyel ve tedarik zinciri işbirliğini teşvik etmeye odaklanan türünün ilk örneği olarak öne çıkıyor. Fuarda dijital teknoloji de önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

ÇEKİM TARİHİ: 29 Kasım 2023

1. Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı'ndan (CISIE) çeşitli görüntüler

3. Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı'ndan (CISIE) çeşitli görüntüler

Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı (CISIE), 28 Kasım - 2 Aralık tarihleri arasında Beijing'de düzenleniyor.

Fuar, dünyada endüstriyel ve tedarik zinciri işbirliğini teşvik etmeye odaklanan türünün ilk örneği olarak öne çıkıyor.

Şirketlerin en son endüstriyel eğilimleri sergilemek üzere bir araya geldiği fuarda öne çıkan konulardan biri de dijital teknoloji.

"Dijitalleşme sayesinde çelik üretiminden haddelemeye, ısıl işlemden depolama ve teslimata kadar üretim planımızı müşterilerimizin üretim planlarıyla bağlantılı hale getirdik. Bu sayede endüstriyel zincirimizdeki tedarik zinciri döngü süresini üçte bir oranında ve (ortak) envanterimizi yüzde 50 oranında azalttık. Bu, dijitalleşen endüstriyel zincirin getirdiği yeni bir avantaj."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)