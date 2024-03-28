Çin, Görme Engelli İnsanların Yardımına Koşan Robot Rehber Köpek Geliştirdi

Son yıllarda teknoloji önemli bir seviyede gelişti. Bu, yapay zeka alanında da ilerlemeleri beraberinde getirdi. Hayatımızın hemen yer yerinde aktif olarak kullanılan yapay zeka, özellikle sağlık alanında büyük katkılar sunuyor.

Son olarak önemli bir gelişme daha yaşandı. Öyle ki yapay zeka, şimdi ise görme engelli insanların yardımına koşuyor. Çin, robot rehber köpek geliştirdi. Peki bu robotun özellikleri neler? İşte tüm bilmeniz gerekenler…

Çin'de geliştirilen robot rehber köpeğin özellikleri neler?

Bilindiği üzere dünyada milyonlarca görme engelli insan var. Bu kişiler, çevrelerini algılamak için işitme, dokunma, tat ve koku gibi diğer duyularını kullanır. Ancak bu ne yazık ki bazı durumlarda yetersiz kalabiliyor. Bunun için eğitimli bir köpek alınabilecek olsa da bu bazen mümkün olmayabiliyor. Çin'de geliştirilen robot rehber köpek ise görme engellilerin yardımına koşacak gibi görünüyor.

Çin'in Shaanxi eyaletindeki Xi'an şehrinde Northwestern Polytechnical Üniversitesi'nde araştırmacılar, ülkede 17 milyondan fazla görme engelli insan olması doğrultusunda yapay zeka destekli bir robot rehber köpek geliştirdi.

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Henüz ilk gelişme aşamalarında olan bu robot köpek, görme engelli insanların hayatını bir hayli kolaylaştıracak. Öyle ki aktarılan bilgilere göre insan talimatlarını anlayabiliyor, sohbet edebiliyor ve üstelik cadde, sokak, iç mekanlar gibi çeşitli ortamlarda rehberlik yapabiliyor.

Araştırmacı ekip, görme engeli olan insanlar için bu robotun normal köpekten çok daha uygun olduğunu, zira kişiye daha güvenli bir yönlendirme yaptığını söylüyor. Bu da insanların yaşam kalitesini artırabileceği anlamına geliyor.

Araştırmacılar, henüz geliştirme aşamasının başlarında. Bir hayli çalışkan olduğu aktarılan ekibin yaptığı çalışmalar, milyonlarca görme engelli insanın yaşam kalitesini iyileştirebilir. Önümüzdeki aylarda bununla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıkacaktır.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce yapay zeka destekli robot rehber köpekler, görme engelli insanların hayatına ne kadar katkı sağlar? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.