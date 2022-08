Çin'de sürücüsüz taksi dönemi başlıyor!

Teknoloji geliştikçe otomobillerin yetenekleri de artıyor. Günümüzde birçok otomobil sürücü destek sistemleri ile donatılmış durumda. Bu sistemler sayesinde sürcüye trafikte çok daha az iş düşerken, birçok kazanın da önüne geçiliyor.

Sürücü destek sistemlerinin gelişmesi ile birlikte artık araçlarda sürücülere çok daha az ihtiyaç duyulmaya başladı. Şimdiden bazı şirketler sürücüsüz otomobil testlerine başlamış durumda. Yakın zamanda sürücüsüz otomobilleri yollarda çok daha fazla görmeye başlayacağız.

Sürücüsüz otomobiller yaygınlaşırken bu konuda önemli bir adım da Çin'den geldi. Çin Ulaştırma Bakanlığı, ondan fazla şehirde sürücüsüz araçların belirli alanlarda ve zaman dilimlerinde ticari olarak denenmesine izin verdi.

More than ten cities in China have allowed the trial commercial operation of self-driving vehicles in certain areas and time slots, according to the Ministry of Transport on Thursday. pic.twitter.com/rJUcQ8M4A4 — People's Daily, China (@PDChina) August 25, 2022

Böylelikle Çin'de belirlenen bölge ve saatlerde sürücüsüz otomobiller trafiğe çıkabilecek. Taksi olarka görev yapacak olan araçların bu süreçte yetenekleri de test edilecek. Eğer sürücüsüz taksiler bu testi başarı ile geçerse, bu projenin kapsamının genişletilmesi hedefleniyor.

Sürücüsüz otomobiller test sürecini başarı ile geçtiği takdirde, araçlar bu şehirlerde daha farkı noktalarda da görev yapabilecek. Ayrıca sürücüsüz araçların çalışma saatleri de artırılacak. Bunun yanı sıra başka şehirlerde benzer uygulamaların hayata geçirilmesi planlanıyor.

ABD'de General Motors çatısı altında çalışan Cruise LLC sürücüsüz taksileri ile hizmet vermeye başlamış durumda. İlk etapta yolcularından para almayan şirket, başarılı geçen testlerin ardından müşterilerinden para almak için de izin almış durumda.

Çin'de de otonom sistemler konusunda başı Baidu çekiyor. Şirket bu ayın başında sürücüsüz taksilerini iki farklı şehirde test etmek için gerekli izinleri almıştı.