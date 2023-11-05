Çin'de İnsansı Robot İnovasyon Merkezi Kuruldu

Çin'in başkenti Beijing'de insansı robotların teknoloji tedarikini ve endüstriyelleşmesini desteklemek amacıyla bir insansı robot inovasyon merkezi kuruldu. Merkez, donanım ve yazılım üst platformları oluşturacak ve sektördeki temel sorunlara çözüm bulmayı hedefleyecek.

BEİJİNG, 5 Kasım (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de insansı robotların teknoloji tedarikini ve endüstriyelleşmesini desteklemek amacıyla bir insansı robot inovasyon merkezi kuruldu.

Beijing Ekonomik-Teknolojik Kalkınma Bölgesi'nde resmi olarak kayıtlı olan Beijing insansı robot inovasyon merkezi şirketi, tamamlanmış robotlar, temel bileşenler ve büyük robot modelleri üreten işletmeler tarafından ortaklaşa inşa edildi.

Donanım ve yazılım üst platformları oluşturacak olan merkez, operasyon kontrol sistemi ve açık kaynak işletim sistemi gibi sektörde acilen çözülmesi gereken temel sorunların üstesinden gelmeye odaklanacak.

Beijing Belediyesi Ekonomi ve Bilişim Teknolojileri Bürosu Başkan Yardımcısı Su Guobin, "Beijing, yerli bir robot inceleme ve test platformunun yanı sıra yerli bir robot standardizasyon teknik komitesine sahip ve yakında robot endüstrisi geliştirme fonu da kuracak. Öte yandan robot işleme ve üretimine hizmet eden ortak bir işleme merkezi de inşa ediliyor" diye konuştu.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı tarafından yayımlanan bir genelgede, Çin'in insansı robotlar için bir ön inovasyon sistemi kurmaya çalışacağı belirtilmişti. Bu sistem 2025 yılına kadar insansı robot pazarında uzmanlaşmış ve en ileri teknolojilere sahip çok sayıda küçük ve orta ölçekli işletmenin yanı sıra küresel etkiye sahip iki ila üç insansı robot şirketini bünyesinde barındırmayı planlıyor.