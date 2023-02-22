ChatGPT imzalı kitaplar piyasayı ele geçiriyor!

Birçok kullanıcı artık ChatGPT uygulamasını bir para kaynağı olarak görmeye başladı. Kitap yazarlığı da bunlardan bir tanesi.

OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka uygulaması Chatgpt, hiç kuşkusuz son dönemin en çok konuşulan uygulamaların başında geliyor. Yapay zeka dünyasının son örneği olan uygulama, adeta ziyaretçi akınına uğruyor. Bu uygulama üzerinden ödevler yapılıyor, makaleler yazılıyor. Şimdi ise ChatGPT ile yazılan kitaplar gündemde.

Amazon, ChatGPT ile yazılan kitaplarla dolmaya başladı

Birçok kullanıcı artık ChatGPT'yi bir para kaynağı olarak görmeye başladı. Kitap yazarlığı da bunlardan bir tanesi. Şu anda Amazon'un Kindle mağazasında ChatGPT'yi yazar veya ortak yazar olarak listeleyen 200'den fazla e-kitap bulunuyor. ve bu sayı her geçen gün artmaya devam ediyor.

Hal böyle olunca Amazon, bu bölümde bir alt tür bile eklemiş durumda. Tamamen ChatGPT tarafından yazılan kitaplar ve ChatGPT kullanımı ile ilgili kitaplar bölümünde birçok ürün yer alıyor. Bazı yazarların ise kitaplarında ChatGPT'yi kaynak olarak göstermedikleri de tahmin ediliyor. Yani bu ChatGPT imzalı kitap sayısı göründen çok daha fazla olabilir.

ChatGPT ile ölümsüzlük mümkün mü?

Yapay zeka bu şekilde kullanılmaya başlarken, içeriklerin özgünlüğü hakkında da endişeler artmış durumda. Sonuçta ChatGPT bu kitapları diğer metinleri tarayarak oluşturuyor. Yapılan bazı testler de bazı ihlallerin bulunduğunu ortaya koyuyor.

Yapay zeka kısa süre içerisinde kitaplar oluşturulabiliyor. Frank White isimli bir kişi de 119 sayfalık kısa öyküsünü bir günden daha kısa sürede çıkardığını belirtti. Bu öykü Amazon Kindle e-Kitap mağazasında 1 dolara alıcı buluyor. Kitabın yazarı YouTube videosunda yapay zeka kullanarak bu tür kitaplardan 300 adet oluşturulabileceğini belirtiyor.

ChatGPT, hızlı para kazanmak isteyen kişilerin adresi olurken gerçek yazarların durumu sorgulanmaya başladı. Resimli çocuk kitapları ise ChatGPT ile içerik oluşturulan içeriklerin başında geliyor. Bu durumun birçok yazarı işsiz bırakabileceği de konuşulmaya başlandı.

Amazon'un henüz bu konu hakkında bir önlem almadığı belirtiliyor. İlerleyen dönemde ise yapay zekanın oluşturacağı sıkıntılar daha da büyüyebilir. Peki siz yapay zeka ile oluşturulan kitaplar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. İlgili videoyu ise aşağıdan izleyebilirsiniz.

Yapay zekaya kendi videosunu çektirdik! ChatGPT gelince İşimizden mi oluyoruz?