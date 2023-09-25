Bursa'da Uzay Kaşifleri Derneğinin düzenlediği "Gezegen Kongresi" başladı

TBMM, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, "Uludağ bundan sonra daha fazla gündeme gelecek. Burada yaptığımız bu güzel yatırım, bu otel vesilesiyle 4 mevsim tüm dünyadan misafirlerimizi burada ağırlayacağız. Artık Davos'a gitmeye gerek yok. Biz tüm dünyayı Bursa'da, Uludağ'da ağırlamaya devam edeceğiz." dedi.

Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın da katılımıyla Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezinin (GUHEM) ev sahipliğinde, Uzay Kaşifleri Derneğince (Association of Space Explorers- ASE) düzenlenen Planetary Congress'in (Gezegen Kongresi) açılışında konuştu.

Bursa'nın misafirperver bir şehir olduğunu belirten Varank, "Şu anda Uludağ'dayız. Uzaya oldukça yakınız Uludağ'da olduğumuz için. Onun için misafirlerimizi Bursa'da, Uludağ'da misafir etmek istedik. Böyle güzel bir etkinlikle hem Bursa'mızı tanıtacağız, hem Uludağ'ımızı tanıtacağız, hem de Bursa'ya yaptığımız yatırımların uzay alanında nasıl getirileri var? Bunu da hem Türkiye'ye hem dünyaya göstermiş olacağız. Bu manada gerçekten Uludağ'ın seçilmesi de oldukça anlamlı. Uludağ bundan sonra daha fazla gündeme gelecek. Burada yaptığımız bu güzel yatırım, bu otel vesilesiyle 4 mevsim, tüm dünyadan misafirlerimizi burada ağırlayacağız. Artık Davos'a gitmeye gerek yok. Biz tüm dünyayı Bursa'da, Uludağ'da ağırlamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Varank, Uludağ'ın uzay alanında kapsamlı bir kongreye ev sahipliği yapacağını dile getirerek, " Türkiye'nin uzaydaki hedeflerinden yeni uzay ekonomisine, ülkelerin uzay programlarından, derin uzay çalışmalarına kadar birçok konu buradaki oturumlarda tartışılacak. Üstelik bu başlıkları bugün bizimle birlikte olan astronot, kozmonot ve uzay ajanslarında çalışan profesyonellerden doğrudan dinleme imkanına sahip olacağız. Bu kadar kıymetli katılımcıların tecrübeleri milli uzay programımız için daha da önemlisi ülkemizde yetişecek geleceğin bilim insanları, mühendisleri ve kaşifleri için ilham kaynağı olacak." ifadesini kullandı.

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde uzay çalışmalarına hız kazandırdık"

Uzay ekonomisinin küresel büyüklüğünün 546 milyar dolara ulaştığını vurgulayan Varank, bu ekonominin yaklaşık yüzde 80'inin de ticari faaliyetlerden kaynaklı olduğunu kaydetti.

Varank, özel sektörün uzay faaliyetlerine katılma konusunda bu kadar ilgili olduğu bir dönemin daha önce yaşanmadığını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni girişimler ve genç girişimciler dünyanın ve uzayın seyrini değiştiriyor. Sadece 50 yıl önce 'Ay'a ilk iniş' gibi zaferler kutlanırken bugün alçak yörüngeli ticari uzay uçuşlarına bilet satılıyor. Özel sektörün öncülüğünde imalat sanayindeki ve malzeme bilimindeki gelişmeler, uydu ve fırlatma teknolojilerine yapılan yatırımlar, yeniden kullanılabilir roketler uzaya erişimin önündeki engelleri önemli büyük ölçüde azaltmayı sürdürüyor. 10 yıl önce çalışır durumda sadece 1000 kadar uydu varken bugün bu rakam 8 bine ulaştı. Sadece bu sayı bile uzayın etkinliğinin öneminin ve uzay ekonomisinin geldiği durumunu göstermesi bakımından önemli. Uzay yarışında öne çıkan ülkelere baktığımızda, ekonomik anlamda da dünyanın güçlü ülkeleri olduğunu görüyoruz. Çünkü uzay çalışmaları AR-GE'nin, inovasyonun ve teknolojinin de itici gücü konumunda. İşte biz de bu doğrultuda Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde uzay çalışmalarına hız kazandırdık."

Türkiye Uzay Ajansını kurarak, Milli Uzay Programı'nı ilan ederek gelecek vizyonunu ortaya koyduklarını, gereken kurumsal yapıyı oluşturduklarını vurgulayan Varank, "Kendi uydusunu yapabilen, uydu işletmeciliğinde önemli başarılar elde etmiş, Avrupa'nın en önemli gözlemevi alt yapılarından birini kurmuş, uzaya erişimde kendi roket teknolojilerini ilerletmiş, uzay teknolojilerinde ciddi insan kaynağına sahip bir ülke konumuna geldik. Artık karada, denizde, denizaltında, havada ve uzayda her alanda varız. Tüm bu başarılar, sayın Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu irade ve Türkiye'ye çizdiği vizyon sayesinde oldu." ifadesini kullandı.

"Henüz uzaya çıkmış bir Türk vatandaşı yok ama yakında olacak"

Varank, sabah saatlerinde yabancı misafirle sohbet ettiğini anımsatarak, şöyle konuştu:

"Dedi ki '17 seçimdir Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye'de seçimleri kazanıyor. Bu nasıl oluyor? Biz bunu anlamakta zorlanıyoruz.' Ben de dedim ki 'Bakınız Türkiye'de öyle bir muhalefet anlayışı var ki uzay çalışması yapmadığımız için değil, uzay çalışması yaptığımız için bizi eleştiriyorlar.' Türkiye Uzay Ajansını kurduğumuz için o ajansı kapatmak üzere Anayasa Mahkemesi'ne başvuruyorlar. O da dedi ki 'Demek ki sizde seçimleri kazanmak kolay. Böyle bir muhalefet anlayışı olursa ilelebet yenilgiye mahkumlar.' Biz Türkiye'de uzaya değer verdiğimiz için, uzay alanında çalışmalar yaptığımız için eleştirildik ama dünyanın geleceğinin uzaydan geçtiğinin gayet farkındayız. Bu vizyonla hareket ediyoruz."

Türkiye'nin Ay'a ulaşmaktan, uzay teknolojilerinde yeni bir ekosistem oluşturmaya, uzaydaki hak ve menfaatleri korumaktan, yeni işbirlikleri tesis etmeye kadar iddialı ama ayakları yere basan hedeflerinin olduğunu belirten Varank, şunları kaydetti:

"Milli Teknoloji Hamlesi Vizyonu ve tüm enerjimizle Türkiye Yüzyılını inşa ederken artık daha büyük bir coşkuyla 'uzayda biz de varız' diyoruz. Uzay Kaşifleri Derneğine üye olabilmek için uzaya çıkmış olmak gerektiğini biliyorum. Henüz uzaya çıkmış bir Türk vatandaşı yok ama yakında olacak. İşte, Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevini gerçekleştirmeye aday arkadaşlarımız Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever de bugün aramızdalar. Bayrağımızı uzayda gururla taşıyacak arkadaşımızı cumhuriyetimizin 100'ncü yılında uluslararası uzay istasyonuna yolcu edeceğiz ve tarihimizde önemli bir ilke daha imza atacağız. İnşallah, Türkiye'nin tecrübe ettiği diğer birçok ilk gibi bu tarihi adımın onurunu milletimize yaşatmak da yine Sayın Cumhurbaşkanı'mıza nasip olacak. İnanıyorum ki Alper ve Tuva bilgi ve tecrübeleriyle gelecek nesillere rol modellik yapacaklar. Gelecekteki milli kahramanımıza şimdiden başarılar temenni ediyor, bu büyük adımın ülkemize, milletimize, özellikle de gençlerimizi hayırlı olmasını diliyorum."