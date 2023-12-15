BŞEÜ'de Bilimsel Araştırma Süreçleri ve Araştırma Etiği Paneli Düzenlendi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) tarafından öğretim üyelerinin bilimsel çalışmalarına katkıda bulunması amacıyla 'Bilimsel Araştırma Süreçleri ve Araştırma Etiği' konulu panel düzenlendi. Panelde, araştırma ve yayın etiği konularında dikkat çekici yenilikler ve bilim dünyasında yaşanan etik ihlaller anlatıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) tarafından öğretim üyelerinin bilimsel çalışmalarına katkıda bulunması amacıyla "Bilimsel Araştırma Süreçleri ve Araştırma Etiği" konulu panel düzenlendi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cenk Karakurt ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen panelde, Üniversitelerarası Kurul tarafından yayımlanan son doçentlik kriterlerinde araştırma ve yayın etiği konusunda dikkat çekici ölçüdeki yeniliklerden ve bilim dünyasında son yaşanan bazı etik ihlaller gibi nedenler bilimsel araştırma projelerinde izleyebilecekleri yollar anlatıldı.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Murat Alanyalıoğlu, "Bilimsel araştırma sistematiği", Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulbaki Bilgiç, "Bilimsel araştırma yaklaşımları", Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Bahadır Sayıncı da "Bilimsel araştırma ve yayın etiği" konularında sunum yaptı.