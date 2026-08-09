Bir balerin, tartışmalı bir şirketle nasıl dünyanın en genç milyarderi oldu?

Yıl 2012. Brezilya'daki bir bale stüdyosunda genç bir kız, bir ayağının parmak ucunda dengede dururken diğer bacağını kulağına kadar kaldırıyor. Havaya uzanan üst bacağının hemen altında bir sigara yanıyor. Yakacak kadar yakın ama tam olarak değmiyor. Sigarayı tutan kişi öğretmeni. Önce kimin pes edeceğini görmek için bekliyor. Genç kızın kaslarının mı yoksa iradesinin mi. Kız kımıldamıyor.Disiplin ve inatçılığın bu karışımı, bu kızı yaklaşık on yıl sonra milyoner yapacaktı.Bu genç kızın adı Luana Lopes Lara ve bugün, 30 yaşında, 2,6 milyar dolarlık bir servete sahip. Forbes dergisine göre dünyanın kendi servetini oluşturmuş en genç milyarderi.Kişisel hayatını büyük ölçüde gizli tutmuş ve bu sayede bu kadar büyük bir servet biriktirmeyi başarmış olsa da insanlara konuşacak çok şey verdiği kesin.Lopes Lara, birçok kişinin kumar olarak nitelendirdiği, ancak kendisinin hisse senedi piyasalarında olduğu gibi varlık alım satımı anlamına gelen başka bir ticaret biçimi olarak tanımlamayı tercih ettiği alanın ön saflarında yer alan Kalshi adlı platformun kurucu ortakları arasında.Bu, herhangi bir kişinin bir fırtına sırasında ne kadar kar yağacağından bir sonraki ABD başkanlık seçimini kimin kazanacağına kadar gerçek dünyadaki herhangi bir olay üzerine spekülasyon yapmasına olanak tanıyan bir bahis piyasası.Lopes Lara, Wall Street ile Las Vegas'ın bir karışımını tasarladı. Bütün dünyanın, hepimizin oyuncu olabileceği bir kumarhane.Ve bu girişim onlarca milyar doların el değiştirdiği işlemlere alan açtı ama aynı zamanda büyük tartışmalar da yarattı.Neden mi? Bunu anlamak için en başa dönelim.Baleden MIT'ye Finans piyasasına girmeden ve Kalshi'den önce Lopes Lara, Rusya dışındaki tek şubesi olan ve büyük saygı gören Bolşoy Tiyatrosu Okulu'nun Brezilya'daki kampüsünde eğitim görüyordu. Burada, gençlik yıllarında, sabah derslerden akşam uzun bale çalışmalarına uzanan günlerden oluşan bir programda profesyonel yaşamına başladı.BBC'ye konuşan Lopes Lara, "Günde sekiz saat çalışıyordum" diyor ve eklemlerinin, kemiklerinin ve kaslarının ne kadar ağrıdığını, bunun da "çok, çok rekabetçi bir ortamda" gerçekleştiğini anlatıyor."Bale dünyasında rol sayısı az ve dans edebileceğiniz yerlerin sayısı da çok az."Bu kadar genç yaşta fiziksel ve psikolojik baskıyı bir arada yaşamanın zor olduğunu belirtiyor. Ancak bunun, hayatında daha sonra karşısına çıkacak her şey için bir eğitim niteliği de taşıdığını söylüyor. "İnsan aslında düşündüğünden çok daha fazlasını yapabileceğini öğreniyor. ve bu tür bir zihniyet çok önemli" diyor.

Program zaten yeterince yorucu değilmiş gibi, Lopes Lara akademik olimpiyatlarda yarışabilmek için gecenin geç saatlerine kadar ders çalışıyordu. Brezilya Astronomi Olimpiyatı'nda altın madalya, Santa Catarina Matematik Olimpiyatı'nda ise bronz madalya kazandı.Lise eğitimini tamamladıktan sonra, "Kuğu Gölü"nün bir sezonunda profesyonel olarak dans etmek üzere Avusturya'nın Salzburg kentine gitti.Dokuz ay sonra bale pabuçlarını kitaplarla değiştirmeye ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) eğitim görmek için ABD'ye taşınmaya karar verdi.Bu karar ani verilmiş bir karar değildi. Sonsuza kadar bale yapamayacağını uzun zamandır biliyordu. "Seviyordum ama hep çok büyük hedeflerim vardı ve bale dışında da bir şeyler öğrenmek ve inşa etmek istiyordum."MIT'de bilgisayar bilimi ve matematik okudu, ardından istatistik ve niceliksel finansa yöneldi.Ona göre en değerli şey dersler değil, tanıştığı insanlardı. Bu insanlar arasında, California'da doğmuş ancak Lübnan'da büyümüş, yine bilgisayar bilimi öğrencisi olan Tarek Mansour da vardı.İkisi de Wall Street'te staj yaptı ve 2018 yılında bir öğleden sonra, iş çıkışı yürürlerken, Lopes Lara ikisinin de hayatını değiştirecek fikri ortaya attı.

Farklı fikirlere açık her şey müzakere edilebilirLopes Lara, finans piyasalarında geleceğe ilişkin görüşlerin genellikle doğrudan alınıp satılmak yerine dolaylı biçimde ifade edildiğini fark etmişti."O dönemde Brexit çok önemliydi ve herkes, çalıştığımız Goldman ve Bridgewater'ı arayarak görüşlerini piyasalarda ifade etmenin bir yolunu nasıl bulabileceklerini soruyordu."Bu yöntemler her zaman dolaylıydı. Sterlini açığa satmak, şu aracı satın almak, başka bir araca bahis yapmak ve böylece aslında tahmin edilen şeyi taklit etmeye çalışmak.Onun aklına gelen fikir ise "Brexit'in gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda doğrudan işlem yapabileceğiniz bir yer yaratmak" oldu.Mansour bunun potansiyelini hemen gördü.Bir şirket kurmaya karar verdiler ve adını Kalshi koydular (Arapçada "her şey" anlamına geliyor).

Mansour'un sözleriyle felsefe basitti. Her şeyi finansallaştırmak."Bugün müzakere edilebilenler ile müzakere edilebilecek olanların oluşturduğu evren oldukça küçük. Görüş ayrılığı bulunan her şey, bir gün ticarete konu olabilir" diye belirtti.Temel fikri açıklaması kolaydı ancak kavraması o kadar da basit değildi.Lopes Lara bunu şöyle özetliyor: "Tahmin piyasaları hisse senedi piyasası gibi çalışır, ancak [burada] hisse senetlerinin alınıp satılması yerine gelecekteki olayların sonuçları alınıp satılır."Platformda kullanıcılar seçimlerden enflasyon verilerine, spordan Oscar ödüllerini kazananlara kadar gerçek dünyadaki olayların sonuçları üzerine spekülasyon yapıyor.Bunu, "olay sözleşmeleri" olarak adlandırılan araçlar üzerinden yapıyorlar. Sözleşmenin fiyatı, piyasanın söz konusu olayın gerçekleşme ihtimaline ilişkin görüşünü yansıtır. Olay gerçekleştiğinde sözleşme parayı öder.Bu fikirle, Airbnb ve Reddit gibi girişimleri büyüten Kaliforniya merkezli hızlandırıcı Y Combinator'a gittiler ve projeyi "olaylar için bir borsa" olarak sundular.Ortaklardan biri olan Michael Seibel bu fikre şans vermeye karar verdi ve 2019'da Forbes dergisi Kalshi hakkında ilk makaleyi yayımladı.Makalede, yapmayı planladıkları şeylerin büyük bölümünün yasadışı olduğuna dikkat çekiliyordu.

Bahislerden sözleşmelereABD'de kumar yasaları parçalı bir yapıda. Yüksek Mahkeme'nin 2019'da bunları neredeyse tamamen yasaklayan federal yasayı yürürlükten kaldırmasından bu yana, neyin serbest neyin yasak olduğuna her eyalet kendi karar veriyor. Böyle bir zeminde ulusal ölçekte bir iş kurmak mayınlı bir arazide yürümeye benziyordu.Lopes Lara ve Mansour'un stratejisi platformun hizmetlerine başka bir isim bulmak oldu: Kalshi bahis değil, "tahmin sözleşmeleri" sunacaktı.Bu hukuki ayrım önemliydi çünkü tahmin piyasaları zaten düzenlemeye tabiydi fakat bu düzenleme kumar hukuku kapsamında değil, emtia hukuku kapsamında Emtia Vadeli İşlemler Ticareti Komisyonu (CFTC) tarafından yapılıyordu.CFTC'nin Kalshi'yi bir menkul kıymetler borsası olarak kabul etmesini sağlayabilirlerse, artık kumarla ilgili kısıtlamalara tabi olmayacaklardı.

Federal lisansı almak kolay olmayacaktı. Denetleyici kurumlar onlarca yıldır içeriden bilgi sahibi olanların borsa ve piyasalarda işlem yapmasından endişe duyuyordu.Bu endişenin somut nedenleri vardı: Örneğin bu yıl, bir kişi Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun iktidardan ayrılacağı kesin tarihe bahis oynayarak rakip bir tahmin piyasasında 400 bin ABD doları kazandı ve bu durum, söz konusu kişinin olayla doğrudan bağlantısı bulunduğu şüphelerini doğurdu.Kalshi'nin kurucu ortakları 60'tan fazla avukata danıştı ve hepsi de projeden vazgeçmelerini tavsiye etti: Bu girişim 1980'lerden beri defalarca denenmişti ve başarıya ulaşamamıştı.Ancak sonunda aradıkları kişiyi buldular: Kurumun işleyişini çok iyi bilen bir avukat ve eski Emtia Vadeli İşlemler Ticareti Komisyonu (CFTC) yetkilisi Jeff Bandman, denetleyici kurumla ilgili stratejilerini yönetmeyi kabul etti.Kasım 2020'de, iki yıllık gidip gelmelerin ardından, CFTC Başkanı bizzat arayarak onaya yeşil ışık yaktığını bildirdi.Böylece Kalshi, ABD tarihinde federal düzeyde düzenlenen ilk tahmin sözleşmeleri borsası oldu.Kapıların açılmasıTemmuz 2021'de Kalshi kapılarını halka açtı. Başlangıçta yalnızca bir internet sitesi olarak faaliyet gösteriyordu. İlk adımlar mütevazıydı ancak zamanla sözleşmelerin sayısı artmaya başladı.2022'de Forbes, o dönemde 25 yaşındaki Lopes Lara'yı 30 yaş altındaki en başarılı insanlar listesine dahil etti ama haberde şirketin kamuoyundaki yüzü Mansour'du. O tarihte şirketin New York'ta bir ofisi, 32 çalışanı vardı ve haftada iki milyon sözleşme işlemi gerçekleştiriyordu.2023'te tek bir kullanıcı, platform üzerinde işlem yaparak yıllık kazançta bir milyon doları aştı.Aynı yıl, Donald Trump ile Kamala Harris arasındaki başkanlık seçimleriyle birlikte bir sonraki büyük sıçrama yaşandı.CFTC, bu seçimlerle ilgili Kalshi sözleşmelerini, kumara fazla benzediği gerekçesiyle engelledi.Lopes Lara, kendi yatırımcılarının tavsiyesine rağmen düzenleyici kuruma dava açtı ve bir seçim sonucunun "herkes için sonuçları olduğunu" ve "ortak geleceğimizi belirlemede hayati bir rol oynadığını" savundu.Eylül 2024'te davayı kazandı. Kalshi, bir yüzyıldan uzun bir sürenin ardından bir ABD seçimi üzerine ilk yasal tahmin işlemlerini başlattı ve uygulama App Store'un zirvesine yükseldi.

Aynı şey, daha küçük ölçekte de olsa, 2025 New York belediye başkanlığı yarışında da tekrarlandı. Aday Zohran Mamdani, kampanyası sırasında bir noktada, kazanma ihtimalini yüzde 90'ın üzerinde gösteren Kalshi verilerine bile atıfta bulundu.Bir adayın kampanya argümanı olarak bu tür bir platformun rakamlarını kullanması, bu piyasaların kamuoyundaki tartışmalarda ne kadar ağırlık kazandığını gösteriyor.Lopes Lara için bu, yoluna devam etmesini sağlayan nedenlerden biri.BBC'ye konuşan Lopes Lara, "Bir seçimin durumu hakkında elde ettiğiniz tarafsız veriler çok önemli" diyor.Ona göre, bu veriler defalarca geleneksel kamuoyu yoklamalarından daha doğru çıktılar ve bu tür bilgilere erişim sağlamak "sağlıklı bir demokrasi" için kilit öneme sahip.Belki öyledir. Kesin olan şu ki, siyasetin kapısı açılınca çok parası olanlar da içeri girdi.Hayat oyunuAralık 2025'te Kalshi'nin değeri 11 milyar ABD dolarına ulaştı. O tarihte Lopes Lara şirketin yüzde 12'sine sahipti: yaklaşık 1,3 milyar ABD doları.29 yaşında, bu büyüklükte bir serveti sıfırdan yaratan dünyanın en genç kadını oldu.Mart 2026'da şirket, ABD dışına ilk kez açılarak, Lopes Lara için her şeyin başladığı ülke olan Brezilya'da faaliyet göstermeye başladı.Büyüme, sorgulamaları susturmadı.İlk soru açık: Kalshi, kılık değiştirmiş bir bahis şirketi mi?Kumarın yol açabileceği zararlar iyi biliniyor.Kalshi ise sıkı şekilde düzenlendiğini vurguluyor ve gelirini kullanıcılarının zararlarından değil, işlem ücretlerinden elde ettiğine dikkat çekiyor.Lopes Lara, "Bahis şirketlerinde, kumarhanelerde ve benzeri yerlerde bahis oynadığınızda, kasaya karşı oynarsınız ve kasa her zaman kazanır. Oyun size karşı kurulmuştur. Biz, tıpkı opsiyon piyasaları ve vadeli işlem piyasaları gibi adil bir piyasa olarak faaliyet gösteriyoruz" diyor.Bir başka endişe de içeriden bilgi sahibi olanların ticaretiyle ilgili. Bir kişi başkalarının bilmediği bir şeyi biliyorsa, sistem karşısında haksız bir avantaj elde edebilir. Maduro'nun iktidarı bırakacağı tam tarih üzerine bahis oynayarak para kazanan ve şimdi bu nedenle suçlamalarla karşı karşıya olan askeri görevlinin durumu, bu riski açıkça ortaya koyuyor.Şirket, içeriden edinilmiş bilgilerin kullanımını açıkça yasakladığını ve şüpheli davranışları soruşturduğunu belirtiyor.Ve endişeler giderek artıyor.

Ekonomik çıkarların yalnızca bir olayın sonucunu tahmin etmekle kalmayıp, sonunda o sonucu etkileme riski var mı?Kalshi bunun tam tersini savunuyor: Ortada para olması, insanların daha iyi bilgi edinmesini ve demokratik yaşama daha fazla katılım göstermesini teşvik ediyor.Öte yandan, Mansour'un ifadesiyle Kalshi'nin vizyonu "her şeyi finansallaştırmak ve her türlü görüş ayrılığını alınıp satılabilir bir varlığa dönüştürmek" ise, bunun hiçbir sınırı yok mu?Lopes Lara, "Asla aşmayacağımız çizgiler şiddet içeren faaliyetlerle ilgili. Savaşlar, terörizm, cinayetler. Bunlar bizim dokunmadığımız konular" diyor.Bununla birlikte platform, Gazze'de kıtlık yaşanma ihtimali, Donald Trump yönetiminin o yıl kaç kişiyi sınır dışı edeceği ve İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinden önceki akıbeti gibi konular üzerine işlem yapılmasına izin verdi.Kamu yararını savunan kuruluş Public Citizen'da hükümet ilişkileri lobicisi Craig Holman, "Temelde bu, neredeyse her şey üzerine bahis oynanabileceğinin yasallaşması anlamına geliyor ve oldukça ürkütücü bir hal aldı" dedi.Bir trajedinin üzerine fiyat mı biçiliyor?Kamusal yaşam bir şans oyununa mı dönüştü?Sorular çoğalırken, Kalshi ve benzeri platformlarda milyonlarca kullanıcı başka, kimi zaman daha eğlenceli sorular üzerine işlem yapıyor. Örneğin Bad Bunny gösterisine "Tití Me Preguntó" ile mi başlayacak ya da ABD Merkez Bankası Başkanı konuşmasında "faiz indirimleri" kelimesini 10 kez söyleyecek mi?Bu arada eski dansçı servetine servet katmaya devam ediyor. Mayıs 2026'da, Kalshi'nin kurucu ortaklarının net servetlerini sadece altı ay içinde iki kattan fazla artırdığı bildirildi.Lopes Lara, "Bu çok gerçeküstü bir deneyim oldu" diyor. "Geriye dönüp baktığımda, bale tutkunu, sadece Amerika Birleşik Devletleri'ne gelip bir şeyler inşa etmeyi hayal eden Brezilyalı bir kız olduğumu düşünmek... Bunu düşünmek gerçekten çılgınca."