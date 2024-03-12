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Bilim İnsanları, Ölü Telefon Bataryasını Canlandıran Aşı Geliştirdi

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Lityum-iyon piller zamanla şarj etme kapasitelerini kaybeder ve sonunda kullanılamaz hale gelir. Ancak yeni bir batarya canlandırma aşısı, atık miktarını azaltmaya ve sık sık telefon bataryası değiştirmeyi geçmişte bırakmaya yardımcı olacak.

Lityum-iyon piller zamanla şarj etme kapasitelerini kaybeder ve sonunda kullanılamaz hale gelir. Ancak yeni bir batarya canlandırma aşısı, atık miktarını azaltmaya ve sık sık telefon bataryası değiştirmeyi geçmişte bırakmaya yardımcı olacak.

Bilim insanları, ölü telefon bataryasını canlandıran aşı geliştirdi

Bu başarı, özellikle lityum-iyon bataryaların ana güç kaynağı olduğu elektrikli araç endüstrisi için faydalı olacaktır. Araştırmacılar, yaşlanmış veya bozulmuş bir pili neredeyse tam kapasiteye geri döndürebileceklerini keşfettiler.

Bozulmuş pillerde kullanılan bu batarya canlandırma aşısı, güç tutma kapasitesini kaybetmiş pillerin bozulmasını tersine çeviriyor. Ancak, yapısal olarak hasar görmüş pilleri düzeltemiyor.

Bataryası dolu telefon kapanıyor: Nasıl çözülür?

Bu aşı, lityum naftalinine dayanıyor ve pillerdeki pozitif yüklü lityum iyonları ile negatif yüklü elektronları artırabiliyor. Aşının geri kazandırılan pil performansının uzun vadeli dayanıklılığını tam olarak anlamak için daha uzun vadeli çalışmalar gerekiyor.

Ancak, şu anki başlangıç bulguları çok umut verici ve pil atığının şu anki kadar yüksek olmadığı bir gelecek sunabilir. Bu pil canlandırma aşısı, elektronik endüstrisi için önemli bir atılım olabilir.

Pillerin elektronik atığın büyük bir bölümünü oluşturduğu göz önüne alındığında, ölü ve bozulmuş pilleri yeniden canlandırmak, çok sayıda endüstriyi, özellikle hızlı şarj edilebilen pillerin daha popüler hale geldiği endüstrileri değiştirebilir.

Bu bulgular, pil teknolojisinde önemli ilerlemelere işaret ediyor ve gelecekte daha sürdürülebilir çözümlere kapı açabilir. Sizce bu yenilik, pil atık sorununa nasıl bir çözüm sunabilir? Görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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