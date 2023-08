ASUS ExpertBook B6 Flip Türkiye'de Satışa Sunuldu

ASUS'un NVIDIA RTX A2000 grafik kartıyla desteklenen, özellikle mimarlık, mühendislik ve inşaat şirketleri (AEC endüstrisi) için yüksek performans sunan dünyanın ilk ekran kalemli ve dönüştürülebilir mobil iş istasyonu ExpertBook B6 Flip Türkiye'de satışa sunuldu. İşte Asus ExpertBook B6 Flip özellikleri ve fiyatı…

ExpertBook B6 Flip özellikleri ve fiyatı!

Bugünün teknolojilerini yarın için yeniden tasarlayan dünyanın lider bilgisayar üreticilerinden Asus, ilk Expert serisi dönüştürülebilir mobil iş istasyonu ExpertBook B6 Flip'i (B6602F) kurumların kullanımına sundu.

B6 Flip, mimarlar, mühendisler ve ürün tasarımcıları gibi kullanıcıların ve profesyonellerin ihtiyaç duyduğu performansı sunan üst düzey bir mobil iş istasyonu olarak tasarlandı. Kapsamlı şirket içi testlerden geçen ExpertBook B6 Flip, 3ds Max, MicroStation ve Vectorworks dahil olmak üzere dünyanın önde gelen yazılım şirketlerinin profesyonel uygulamalarıyla çalışmak üzere ISV tarafından onaylı olmasıyla dikkat çekiyor.

Uygun fiyatlısı da geldi: Ryzen Z1 işlemcili Asus ROG Ally satışa çıkıyor!

Asus, en yüksek performansı sunması için ExpertBook B6 Flip'i serin tutup, gürültünün de önüne geçecek şekilde tasarladı. Cihaz, termal tasarımı sayesinde, 135 watt güçte (55 W CPU ve 80 W GPU) serin, sessiz ve yüksek performansta rahatça çalışma imkanı sunuyor.

ExpertBook B6 Flip, en yeni 12. Nesil Intel Core i9 HX işlemci, NVIDIA RTX A2000 profesyonel grafik kartı, 128 GB'a kadar çift kanallı DDR5- 4800MHz bellek desteği ve 4 TB'a kadar geniş depolama hacmi ile bilgi işlem gücünü en üst düzeye çıkarıyor.

Ayrıca Flip B6 kullanıcıları, NVIDIA Max-P Dynamic Boost'un desteğiyle performansı daha da ileri taşıma imkanına sahipler. Olağanüstü mühendislik başarısı, standart modda 40 dBA'nın altında her şeyi sessiz tutarken, optimum soğutma performansı sağlamak için üç ısı borusu ve yedi akıllı sensöre sahip çift 98 kanatlı fanlar kullanıyor. Böylece kullanıcıların dikkatinin dağılmamasını ve görevine tam konsantre olmalarını sağlıyor.

ExpertBook B6 Flip'in diğer can alıcı özelliği de inanılmaz derecede çok yönlü olması. 500 nit'e kadar parlaklığa sahip döndürülebilir 16 inç ekranı, her yerde ve birçok farklı şekilde çalışma esnekliğini sağlayarak tasarımcıların, mühendislerin ve tüm yaratıcı işle uğraşanların üretkenliğini artırmalarına destek oluyor.

Bir dizüstü iş bilgisayarı tüm iş yüklerinin üstesinden gelebilmek için maksimum bağlantı seçeneklerine ihtiyaç duyar. ExpertBook B6 Flip, kolay veri aktarımı ve çok yönlü çevresel bağlantılar için kapsamlı bir bağlantı noktası seti sunuyor. Gelişmiş güvenlik için de ikincil kimlik kontrolü olarak kullanılmak üzere yerleşik bir akıllı kart okuyucusunu içeriyor.

MicroSD yuvası, içerik oluşturucuların her an her yerde yüksek boyutlu görüntüleri ve videoları çekmesini, düzenlemesini ve işlemesini kolaylaştırıyor. Ayrıca cihaz, DisplayPort 1.4'lü iki ultra çok yönlü Thunderbolt 4 bağlantı noktasının yanı sıra iki USB 3.2 Tip-A bağlantı noktası ve profesyonel düzeyde 2.5 Gbps Ethernet bağlantı noktasına sahip.

ExpertBook B6 Flip, kullanıcılarına animasyonlar veya 3D modeller oluşturma veya grafik tasarımı gibi becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için NVIDIA Ampere mimarisinden yararlanan profesyonel düzeyde NVIDIA RTX A2000 grafikleriyle donatıldı.

Ampere, seyreklik desteğine sahip yeni ışın izleme ve Tensör çekirdekleri, DLSS 2.0 AI süper çözünürlük teknolojisi ve büyük ölçüde iyileştirilmiş performans sunan akışlı çoklu işlemcilere sahip. Olağanüstü ekran kartı, en gerçekçi ışın izlemeli grafikleri, son teknoloji ürünü yeni özellikleri sunarken yapay zekanın da gücünden yararlanıyor.

ExpertBook Flip B6 ayrıca 4096'ya kadar basınç seviyesini destekleyen ve desteklenen herhangi bir uygulamada yazma, çizim ve açıklama eklemelerine olanak tanıyan, isteğe bağlı MPP 2.0 uyumlu bir kaleme de sahip.