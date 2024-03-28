Cebe sığabilecek bir boyutta olan akıllı telefonlar, günlük yaşamın bir parçası haline geldi. Her an internete erişimi mümkün kılan bu elektronik cihaz, mutlaka sahip olunması gereken ürünler arasında yer alıyor. Ancak son yıllarda Türkiye'de artan döviz kuru nedeniyle teknolojik ürünlerin fiyatları ciddi oranda arttı. Bu bağlamda uygun fiyatlı akıllı telefon modelleri araştırılıyor. Biz de bu içeriğimizde asgari ücretle alınabilecek, bütçe dostu akıllı telefonları sıraladık. Söz konusu modellere yakından bakalım.

Asgari Ücretle Alınabilecek Uygun Fiyatlı Akıllı Telefonlar

Bütçe dostu bir akıllı telefon araştırırken en dikkat etmeniz gereken nokta, verdiğiniz paraya karşılık en iyi performansı verecek cihazı tercih etmek. Giriş ve orta segmentte, amiral gemisi modellerinin sunduğu performansı bulmak zor olsa da, bütçenize uygun yeterli performansı verecek bir cihaz bulmak mümkün. Biz de uygun fiyatlı akıllı telefon modellerini sıralarken bunu göz önünde bulundurduk.

Asgari ücretle alınabilecek bütçe dostu telefonlara geçelim.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro

Uygun fiyatlı akıllı telefonlar listemizin ilk sırasında Xiaomi markasına ait Redmi Note 12 Pro bulunuyor. 6.67 inç boyutunda, FHD+ çözünürlükte, 120 Hz destekli AMOLED ekrana sahip olan akıllı telefon. Qualcomm Snapdragon 732G işlemcisinden güç alıyor.

8 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla gelen model, 108 Megapiksel + 8 Megapiksel + 2 Megapiksel + 2 Megapiksel kameralara sahip. Ön tarafında ise 16 Megapiksellik özçekim kamerası yer alıyor. Öte taraftan Android 11 tabanlı MIUI 13 üzerinde çalışan bütçe dostu telefon, 67 W turbo şarjdan beslenen 5000 mAh'lik bataryadan güç çekiyor.

ÖzellikDeğer Ekran: 6.67 inç – AMOLED 2400 x 1080 piksel çözünürlük (FHD+) 120 Hz yenileme hızı Maksimum 1.100 nit parlaklık Corning Gorilla Glass 3İşlemci: Qualcomm Snapdragon 732G + Adreno 618Arka kamera: 108 Megapiksel + 8 Megapiksel + 2 Megapiksel + 2 MegapikselÖn kamera: 16 MegapikselRAM: 8 GBDepolama: 256 GBBatarya: 5.000 mAhŞarj hızı: 67 W turbo şarjİşletim sistemiAndroid 11 tabanlı MIUI 13USB: USB Type-CDiğer: Parmak izi okuyucusu

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Samsung Galaxy A25

Geçtiğimiz sene piyasaya sürülen Samsung Galaxy A25, 6.5 inç boyutunda FHD+ çözünürlüğe sahip Super AMOLED ekrana sahip. 120 Hz yenileme hızıyla desteklenen bu ekran, 1000 nit parlaklık sunuyor. Cihaz, Samsung Exynos 1280 işlemcisi ile geliyor. Bu işlemci, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla eşleştirildi.

Ön tarafında 13 Megapiksel çözünürlüğünde özçekim kamerasına yer veren bütçe dostu telefonun arka kasasındaysa üçlü kurulum bizleri karşılıyor. Bu kurulumsa OIS destekli 50 Megapiksel ana kamera + 50 Megapiksel ultra geniş açılı kamera + 2 Megapiksel derinlik sensöründen oluşuyor. Kutudan Android 14 tabanlı One UI 6.0 ile çıkan model, 5000 mAh'lik bataryaya sahip.

ÖzellikDeğer Ekran: 6.5 inç, FHD+, 120Hz, 1000 nit, Super AMOLEDİşlemci: Samsung Exynos 1280RAM: 6 GBDepolama: 128 GBArka kameralar: 50 Megapiksel OIS (ana) + 8 Megapiksel (ultra geniş) + 2 Megapiksel (derinlik)Ön kamera: 13 MegapikselBatarya: 5000 mAhYazılım: Android 14 tabanlı One UI 6.0Boyut ve ağırlık: 161 x 76,5 x 8,3 mm, 197 g

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vivo Y36

Uygun fiyatlı akıllı telefon denince akla gelen modellerden vivo Y36, gücünü Qualcomm Snapdragon 680 işlemcisinden alıyor. Ayrıyeten 6.64 inç FHD LCD ekrana sahipken, 44W hızlı şarjdan beslenen 5000 mAh'lik bataryadan güç çekiyor.

Bütçe dostu telefonun ön tarafında 16 Megapiksel özçekim kamerası mevcut. Arka kasasında ise 50 Megapiksel ana sensör + 2 Megapiksel makro lens + 2 Bokeh lens bizleri karşılıyor. Modelin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olduğunu belirtelim.

ÖzellikDeğer Ekran: 6.64 inç FHD+ çözünürlüklü LCD panel, 90 Hz yenileme hızı, 650 nit tepe parlaklığıİşlemci: Qualcomm Snapdragon 680Batarya: 44W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAhRAM: 8 GBDepolama: 256 GBÖn Kamera: 16 MegapikselArka Kameralar: 50 Megapiksel ana sensör 2 Megapiksel makro lens + 2 Bokeh lens

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