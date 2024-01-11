Apple, Vision Pro için eğitim programı hazırlıyor

Apple, 2 Şubat tarihinde ilk karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro'yu satışa çıkaracak. İlk olarak ABD'de sunulacak gözlüklerin, satın alma aşaması ise daha önceki Apple ürünlerine benzemeyecek. Teknoloji devinin doğru kullanım için çeşitli brifingler düzenleyeceği bildirildi.

Apple, "Vision Pro nasıl kullanılır" eğitimleri verecek

Yeni bir rapora göre Apple, Vision Pro'nun satış süreci konusunda daha önce uygulamadığı bir strateji üzerinde çalışıyor. Şirketin, yanlış kullanımları önlemek ve sağlık sorunlarına yol açmamak için kapsamlı bir eğitim programı hazırladığı belirtildi.

Bloomberg'in son raporuna göre Apple, inceleme ünitelerini test etmeden önce basınla bir brifing düzenleyecek. Bu kapsamda Vision Pro'nun doğru şekilde nasıl kullanılacağı ve kurulumunun yapılacağı ele alınacak.

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Kaynaklara göre ilk toplantı 16 Ocak'ta düzenlenecek. Bir hafta sonra bir oturum daha düzenlenerek basın kuruluşlarına Vision Pro'dan nasıl yararlanacaklarını öğrenmeleri sağlanacak.

Apple'ın benzer bir süreci müşteriler ile de yürütmesi bekleniyor. Gözlüğü satın alan ilk müşterilere Apple Store'da test kullanımları sağlanacak ve bu şekilde ilk kullanım sırasında hata yapılmasının önüne geçecek. Ayrıca Vision Pro özelliklerinin ele alınması da planlanıyor.

Karma gerçeklik gözlüğünün kullanıcıya özel reçeteli lens ekleriyle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu da Apple Store'da lensli kullanımların ele alınabileceği anlamına geliyor. Vision Pro 2 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri'nde satışa sunulacak.

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