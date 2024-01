Apple, Vision Pro AR/VR karma gerçeklik gözlüğünü piyasaya sunma hazırlığında. Buna göre 2 Şubat tarihinde sanal gerçeklik gözlüğü satışa çıkacak. Ancak ortaya çıkan yeni tanıtım videosu kafaları karıştırdı. Buna göre Apple'ın WWDC 2023'te karşımıza çıkan Vision Pro özelliğini kaldırmış olma ihtimali var.

Apple Vision Pro açık gökyüzü özelliği kaldırıldı mı?

Vision Pro, 2 Şubat tarihinde piyasaya çıkacak. WWDC 2023'te tanıtılan sanal gerçeklik gözlüğü önemli özelliklere sahip. Ancak daha önce karşımıza çıkan Vision Pro açık gökyüzü özelliği devreden çıkmış olabilir. Ortaya çıkan yeni tanıtım videosunda ortaya çıkan bu ayrıntıda açık gökyüzü özelliği yer almıyor.

Apple'ın söz konusu YouTube tanıtım videosu yakın zamanda değişime uğradı. Yeni Vision Pro tanıtım videosunda ise açık gökyüzü yer almıyor. Ancak özelliğin kaldırıldığına dair asıl önemli işaret Vision Pro tanıtım sayfasında karşımıza çıkıyor. Buna göre Apple, bu sayfada yer alan açık gökyüzü özelliği ile ilgili kısmı da kaldırdı.

Bu detayın yer aldığı Vision Pro'da ortamların nasıl çalıştığına dair açıklama bu anlamda değişti. Yeni açıklama kısmında "Tavanınızı sihirli bir şekilde berrak, açık bir gökyüzüyle değiştirin" ifadesi, yerini "Sinema Ortamı ile odanızı kişisel bir sinema salonuna dönüştürün" olarak değişti.

Apple has possibly cut the Open Sky Environment feature that replaces your ceiling, from Apple Vision Pro. Recently, Apple edited their "Introducing Apple Vision Pro" video on YouTube and their website, removing the Open Sky clip. References to the feature have also been… pic.twitter.com/aMt5wruEYd — M1 (@M1Astra) January 14, 2024

Apple'ın bu özelliği neden devreden çıkardığı ise bilinmiyor. Tahminler Vision Pro için açık gökyüzünün henüz istenen düzeyde olmadığı yönünde. Buna göre özelliğin ilerde gelen bir güncelleme ile geri gelme ihtimali de var. Ancak hem tanıtım videosu hem de metinlerden Vision Pro açık gökyüzü özelliği kısmının kaldırılması oldukça ilginç. Firmanın bu anlamda özellikten tamamen vazgeçme ihtimali de bulunuyor.

Apple Vision Pro öne çıkan özellikleri ve fiyatı

Gücünü Apple'ın M2 ve R1 işlemcisinden alan Vision Pro, bağımsız bir cihaz olarak çalışıyor. Cihaz için bir kontrolü bulunmuyor. Uzamsal ses sistemine ve farklı modlara sahip olan sanal gerçeklik gözlüğü, Vision OS işletim sisteminde çalışıyor. Apple Vision Pro 3 bin 499 dolar fiyat etiketiyle de iddialı konumda.

Bağımsız bir cihaz olarak çalışıyor.

Cihaz için bir kontrolcü bulunmuyor.

Uygulamaların nerede konumlanacağı ayarlanabiliyor.

EyeSight teknolojisini destekliyor.

Farklı modlar arasında geçiş yapılabiliyor.

Bir alana birden fazla uygulama yerleştirilebiliyor.

El, parmak ve göz takibi desteği var.

Iris tarama sistemi Optic ID desteğine sahip.

FaceTime deneyimini bambaşka boyuta taşıyor.

Apple M2 ve R1 işlemci.

7,5 mikron genişliğinde pikseller içeren microOLED panel

Android / Apple Store ile uyumlu.

Uzamsal ses sistemine sahip.

Ses kontrolünü destekliyor.

Vision OS işletim sistemi

Apple Vision Pro açık gökyüzü özelliği sizce neden kaldırıldı? Yorum ve görüşlerinizi bekliyoruz.