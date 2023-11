Apple TV'ye 3D film desteği eklendi

Apple, önümüzdeki yıl VR/AR gözlüğü Vision Pro'yu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bunun öncesinde ise Apple TV uygulamasına 3D filmler için destek eklenmeye başladığı fark edildi. Bu, gözlükle 3D filmlerin izlenebileceği anlamına geliyor.

Apple TV 3D film desteği kazandı

iOS geliştiricileri, tvOS 17.2 güncellemesiyle birlikte Apple TV uygulamasına 3D film simgelerinin ve ilgili bilgilerin dahil edildiğine buldu. Disney, DreamWorks ve Warner Bros gibi stüdyoların popüler 3D filmleri artık Dolby Atmos ve 4K gibi rozetlerine ek olarak 3D simgesini de listeliyor.

3D filmler şu anda bir televizyon aracılığıyla üç boyutlu olarak oynatılamıyor. Gerçek 3D görselleştirme için ise Vision Pro kullanılabilir. Filmlerin Apple TV uygulamasında hangi çözünürlükte ve kare hızında oynatılacağı gibi detaylar belirsizliğini koruyor.

123123123

Şu ana kadar tespit edilen 3D filmlerden bazıları arasında Jurassic World Dominion, Pacific Rim Uprising, Shrek, Trolls, Warcraft ve Minyonlar gibi popüler birçok yapın yer alıyor. 3D filmler, Everest gibi macera yapımlarından Kung Fu Panda 3 gibi animasyon serilerine kadar uzanıyor.

Apple TV'deki açıklamada filmlerin 2D, 3D veya "sürükleyici" sanal sinema ortamında izlenebileceği ifade edildi. Apple ayrıca kendi yayın platformu TV+'ta yayınlanacak bilim kurgu dizisi Monarch: Legacy of Monsters gibi yeni 3D içerikler de geliştiriyor.

Bu hamle, Apple'ın Vision Pro ile film izleme deneyimini artırmak istediğini de gösteriyor. Haziran ayında düzenlenen WWDC etkinliği sırasında Avatar The Way of Water'ın 3D versiyonu lanse edilmişti. Bu yüzden Apple TV'ye 3D film desteğinin eklenmesi şaşırtıcı değil.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.