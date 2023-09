Apple Store Yeniden Kapandı, Ürün Fiyatlarında İndirim Yapıldı

Yılın en çok beklenen Apple etkinliği 12 Eylül'de düzenlendi. ABD'li firma Wonderlust olarak adlandırılan lansmanda iPhone 15 serisi başta olmak üzere Apple Watch Series 9 ve Watch Ultra 2 gibi en yeni ürünlerini vitrine çıkardı. Etkinlikten sonra beklenmedik bir şekilde ürünlerin fiyatlarında indirime giden şirket, geçtiğimiz dakikalarda Apple Store'u yeniden kapattı.

Apple Store kısa bir süre önce kapandı

Apple, her etkinlik öncesi yeni ürünler eklemek ve mevcut ürünlerin fiyatlarında değişiklik yapmak için Apple Store'u kapatıyor. 12 Eylül'de de aynı durum yaşandı, şirket web sitesini kapattı ve kısa bir süre sonra yeniden erişime açtı. Ancak bu sefer beklenenin aksine zam değil indirimli fiyatlar karşımıza çıktı.

Şirket geçtiğimiz dakikalarda web sitesini tamamen olmasa da kısmen erişime kapattı. Zira bir ürün satın almak istediğinizde "Hemen döneceğiz, Şu anda Apple Store'da bazı güncellemeler yapıyoruz. Lütfen yakında tekrar deneyin." şeklinde bir ibare karşımıza çıkıyor.

Şirketin şu an için Apple Store'u neden kapattığına dair net bir bilgi yok. Ancak iddialara göre fiyatlar bir kez daha güncelleniyor. Tabii bunlar sadece söylentilerden ibaret, zira site yeniden açıldığında karşımıza bambaşka bir şey de çıkabilir. Bunun yanı sıra söz konusu kapanmanın ön siparişlerle ilgili olabileceğini de akıllardan çıkarmamak gerekiyor. Türkiye'de ön siparişlerin 22 Eylül'de başlayacağı da dikkate alınırsa burada ufak bir muammanın olduğunu söyleyebiliriz.

İndirim sonrası iPhone fiyat listesi

Cihaz12 Eylül fiyatı10 Temmuz fiyatı1 Temmuz fiyatı8 Haziran fiyatı5 Haziran fiyatı18 Mayıs fiyatı iPhone SE 64 GB24.999 TL24.914 TL24.999 TL21,999 TL19,499 TL18,499 TLiPhone SE 128 GB26.999 TL26.948 TL26.499 TL23,699 TL20,999 TL19,899 TLiPhone SE 256 GB30.999 TL31.016 TL30.499 TL27,199 TL24,999 TL22,699 TLiPhone 13 128 GB36.999 TL40.677 TL39.999 TL35,999 TL32,999 TL29,999 TLiPhone 13 256 GB40.999 TL44.745 TL43.999 TL39,499 TL34,999 TL32,799 TLiPhone 13 512 GB48.999 TL52.880 TL51.999 TL46,499 TL41,999 TL38,399 TLiPhone 14 128 GB43.999 TL48.304 TL47.499 TL42,499 TL37,999 TL35,999 TLiPhone 14 256 GB47.999 TL52.372 TL51,499 TLiPhone 14 512 GB55.999 TL60.507 TL59.499 TL52,999 TL46,999 TL44,399 TLiPhone 14 Plus 128 GB49.999 TL53.389 TL52.499 TL46,999 TL41,999 TL39,999 TLiPhone 14 Plus 256 GB53.999 TL57.457 TL56,499 TLiPhone 14 Plus 512 GB61.999 TL65.592 TL64.499 TL57,499 TL51,999 TL48,399 TLiPhone 15 128GB49.999 TLiPhone 15 256GB53.999 TLiPhone 15 512GB 61.999 TLiPhone 15 Plus 128GB56.999 TLiPhone 15 Plus 256GB60.999 TLiPhone 15 Plus 512GB68.999 TLiPhone 15 Pro 128GB64.999 TLiPhone 15 Pro 256GB68.999 TLiPhone 15 Pro 512GB76.999 TLiPhone 15 Pro 1TB84.999 TLiPhone 15 Pro Max 256GB76.999 TLiPhone 15 Pro Max 512GB84.999 TLiPhone 15 Pro Max 1TB92.999 TL

