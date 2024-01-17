Apple, Samsung'u geride bırakarak dünyanın en büyük telefon üreticisi oldu

Katie Silver | BBC Ekonomi Muhabiri

Apple, 2023’te dünyanın en büyük telefon üreticisi oldu. Samsung ise 12 yılın ardından liderliğini kaybetti.

International Data Corporation (Uluslararası Veri Kurumu – IDC) verilerine göre dünyadaki telefon üretiminin beşte birinden fazlasını Amerikan teknoloji devi Apple gerçekleştirdi.

Güney Kore şirketi Samsung ise yüzde 19,4 paya sahip oldu.

Samsung’u, Çinli şirketler OPPO ve Transsion takip etti.

Pandemi sürecinde pek çok kişinin akıllı telefonlarını yenilemesi, ardından başlayan hayat pahalılığı ve yüksek faizler nedeniyle son dönemde akıllı telefon satışları yavaşladı.

IDC’ye göre geçen yıl dünya genelinde 1,2 milyar akıllı telefon satıldı. Bu bir önceki yıldan yüzde 3 daha az. Aynı zamanda son 10 yılın en düşük senelik satış miktarı.

Uzmanlar satışların bu yıl tekrar artmasını bekliyor.

Apple’ın yükselişi

IDC, geçen yıl 234 milyon telefon satan Apple’ın bu süreçteki “en büyük kazanan olduğunu” aktarıyor.

IDC’den Nabia Popal, “Apple ilk üç içinde satışını artıran tek şirket olmanın yanı sıra ilk defa yıllık olarak en çok telefon satan şirket unvanını da ele geçirdi” diyor ve ekliyor:

“Üstelik bunu, farklı ülkelerdeki yeni yasal düzenlemeler ve en büyük pazarı Çin’de Huawei’nin artan rekabetine rağmen yapmayı başardı.”

Huawei, ABD tarafından ulusal güvenliğe tehdit ilan edilerek ABD malı çiplere erişiminin kısıtlanmasının ardından son dönemde kendi çiplerini geliştirme konusunda önemli mesafe kaydetti.

Telefonlarını yenilemek isteyenlere eski iPhoneları karşılığında indirim yapması ve bazı ülkelerdeki taksitsiz faiz imkanı, üst model iPhonelara yönelik talebin yüksek seyretmesini sağladı.

Samsung’un düşüşü

Öte yandan bu durum, bugüne kadar dünyanın en büyük telefon üreticisi olmanın yanı sıra dünyanın en büyük televizyon ve hafıza çipi üreticisi de olan Samsung için kötü haber.

Şirket bu ay yaptığı açıklamada, elektronik ürünlere yönelik talebin küresel olarak azalması nedeniyle kârlılığının beklenenden fazla düşeceğini duyurmuştu.

Samsung aynı zamanda Xiomi ve Transsion gibi daha ucuz Android telefon üreticilerinin artan rekabetiyle karşı karşıya.

Özellikle gelişmekte olan pazarlarda fiyata daha fazla önem veren tüketiciler bu markalara yöneliyor.

IDC son dönemde sayıca çoğalan Android üreticilerinin “piyasayı parçalaması”, tüketicilerin katlanan telefonlar ve yapay zekaya ilgisinin artması nedeniyle akıllı telefon pazarının “çok ilginç bir döneme girdiğini” de ekliyor.