Apple, iOS 18 ile iPhone 16 satışlarını artırmayı hedefliyor

Apple'dan gelen şirket içi haberlere göre yaklaşık bir hafta önce iOS 18, iPadOS 18 ve yeni MacOS, WatchOS gibi işletim sisteminde çalışmalar durdu. Ancak Bloomberg analisti Marc Gurman'dan gelen bilgilere göre özellikle iOS 18 tarafında yeniden çalışmalar başladı. Bu anlamda Gurman, Apple'ın iPhone 16 satışı için iOS 18 güncellemesine güvendiğini açıkladı. Peki ama iOS 18 hangi özellikleri sunacak?

Apple iOS 18 özellikleri ile iPhone 16 satışlarında işini şansa bırakmayacak

Yaklaşık bir hafta önce Apple'ın rutin takviminde devam eden tüm işletim sistemlerinde çalışmaları durdurduğu ortaya çıktı. Ayrıntılara göre Apple hem iOS 17 hem de diğer işletim sistemlerinde ortaya çıkan hatalardan rahatsız. Bildiğiniz gibi iOS 17 hataları ve Instagram gibi bazı uygulamaların uyumsuzluk sorunları iPhone 15 Pro modellerinde ısınma soruna neden oldu.

Bu anlamda Apple, iPhone 15 ve Pro modellerinde beklediği satışa henüz ulaşamadı. Şirketin bu yüzden hataya göz yummadığı ve iOS 18 özellikleri ile iPhone 16 satışlarını artırmayı planladığı ortaya çıktı. Daha önce de detaylandığı gibi Apple, iOS 18 için yapay zeka temelli özellikleri sunma peşinde.

Mark Gurman, özellikle şirket içinde yeni iOS 18 özellikleri hakkında büyük bir heyecan olduğunu paylaştı. Apple'ın iOS 18 için ilk sürümü iptal etmesi sonrası, işletim sisteminde köklü değişiklikler yapacağı da söyleniyor. Özellikle Apple'ın iOS 18 için bir arayüz değişimine gidebileceği de konuşuluyor.

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iOS 18 için ilk tanıtım, 2024 Haziran ayında WWDC Geliştiriciler Konferansı'nda yapılacak. Ancak ilk aşamanın çöpe atılması nedeniyle işletim sisteminin gecikme ihtimali de var. İlk gelen bilgilere göre ise iOS 18 ilk sürümü WWDC için yetişmese bile son sürüm iPhone 16 lansmanına yetişecek. Ancak geliştiriciler için yeni iOS sürümünün ortaya çıkması önemli. Zira uygulama geliştiriciler yeni işletim sistemine göre uygulamalarına güncelleme getiriyor.

Ayrıca Mark Gurman, iPhone 16 serisinde çok da büyük bir değişiklik ortaya çıkmayacağı kanısında. İlk ortaya çıkan bilgiler ise en azından iPhone 16 ekran boyutlarının büyüyeceği yönünde. Eğer Gurman haklıysa, iPhone 16 satışları için iOS 18 özellikleri oldukça önemli olacak.