Apple, Hindistan'da iPhone 15 Üretimine Başladı

Apple, önümüzdeki ay iPhone 15 serisi dahil olmak üzere bir dizi yeni ürününü tanıtacak. iPhone 15 ailesinin Hindistan'daki üretimleri ise nihayet başladı. Sektör kaynaklarına göre Apple, Hindistan'daki üretimlerine normalden daha erken start vermesiyle merak uyandırdı.

Apple, önümüzdeki ay iPhone 15 serisi dahil olmak üzere bir dizi yeni ürününü tanıtacak. iPhone 15 ailesinin Hindistan'daki üretimleri ise nihayet başladı. Sektör kaynaklarına göre Apple, Hindistan'daki üretimlerine normalden daha erken start vermesiyle merak uyandırdı.

Foxconn, iPhone 15 üretimi için Hindistan fabrikalarını erken açtı

Apple'ın iPhone üretimlerindeki ana ortağı olan Foxconn, bu ayın başında Çin'de iPhone 15 serisinin üretimlerine başladı. Haftalar sonra ise Hindistan'ın tesisinde yeni modellerin montajı için hazırlıklarını tamamladı. Bu, geçtiğimiz yıl Hindistan'da Kasım ayında başlayan üretim takvimine göre daha erken olmasıyla merak uyandırıyor.

Mart 2023 verilerine göre iPhone 14 serisinin yaklaşık yüzde 7'si Hindistan'da üretildi. Apple'ın Çin'e olan bağımlılığını azaltmayı ve Hindistan'daki üretim kapasitesini artırmayı hedeflemesi nedeniyle, iPhone 15 serisiyle bu oranın artması bekleniyor.

Öte yandan, Pegatron ve Wistron gibi diğer Apple tedarikçileri ise Hindistan'daki tesislerini satışa çıkardı. Bu firmaların Hindistan'daki iPhone 15 üretimlerini Tata Group üstlenecek.

Hindistan'da üretimin artırılması, Apple'ın tedarik zincirini çeşitlendirmesine olanak tanıyor. Bu durum ise olası stok sorunlarının önüne geçiyor ve aynı zamanda ABD-Çin ekonomik savaşında dengeleri korumaya yardımcı oluyor.

iPhone 15 serisinde dört model olması bekleniyor. Akıllı telefonlarda enerji verimliliğiyle ön plana çıkacak A16 Bionic çipi bulunacak. Ayrıca 6 GB RAM'e sahip olacağı ve 128 GB / 256 GB ve 512 GB depolama ile geleceği bildirildi. Yeni nesil iPhone'lar ilk kez Lightning yerine USB-C bağlantı noktası kullanacak.

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