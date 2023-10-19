Antalya'da düzenlenecek olan 2. Antalya Bilim Festivali (BİLİMFEST), büyük bir heyecanla bekleniyor. Kepez Belediyesi tarafından organize edilen bu etkinlik, 19-22 Ekim tarihleri arasında Dokumapark'ta gerçekleşecek. Festival, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla bugün saat 11.00'da kapılarını ziyaretçilere açacak. SDN Kurucusu Hakkı Alkan, Antalya BİLİMFEST etkinliğine katılıp tüm gelişmeleri okuyucularımıza aktaracak.

Antalya BİLİMFEST start alıyor!

BİLİMFEST, her yaşa hitap eden geniş bir yelpazede bilimsel atölyeler, bilim gösterileri ve yeni teknoloji ürünlerini tanıtacak. Ziyaretçiler, teknolojinin devlerini bu etkinlikte buluşturmanın ayrıcalığını yaşayacaklar. Ayrıca, festivale önemli isimler de katılacak. Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım ve birçok devlet ve özel üniversitenin rektörleri ve yardımcıları, Antalya milletvekilleri de BİLİMFEST'e katılacaklar.

Etkinlikte dikkat çeken unsurlardan biri de savunma sanayi ürünlerinin sergilenecek olmasıdır. Dünya çapında etkili bir taarruz helikopteri olan T 129 ATAK Taarruz ve Taktik Helikopteri, TÜMOSAN'ın Türkiye'nin yerlilik oranı en yüksek askeri aracı olarak geliştirdiği Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç PUSAT ve bir dizi diğer askeri teknoloji ürünü, festivalde sergileniyor olacak.

Bu etkinlik, bilim, teknoloji ve savunma sanayi alanlarına ilgi duyan herkes için büyük bir fırsat sunuyor. Antalya'da gerçekleşecek olan bu festival, bilimin ve teknolojinin önemini vurgulayarak geleceğe ışık tutuyor. Bilimsel merakı olan herkes için bu etkinlik kaçırılmaması gereken bir fırsat!

Dünya çapında kendi sınıfında en etkin taarruz helikopteri olan milli gururumuz T 129 ATAK Taarruz ve Taktik Helikopteri, TÜMOSAN'ın Türkiye'nin yerlilik oranı en yüksek askeri aracı olarak geliştirdiği Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç PUSAT, Bozdoğan, Gökdoğan, Ejder Yalçın, Kirpi, Vuran, İKA, Batuhan, TTZA, E-ZMA, Yabgu, Anzatsan 8×8, Sak botu sergilenecek. TÜBİTAK, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TÜMOSAN, TUSAŞ, TURKSAT, TUA, MKE, ANZATSAN, SARSILMAZ, BMC, üniversiteler, teknokentler başta olmak üzere yerli ve milli teknoloji üreten kurumlar katılacak.

BİLİMFEST ETKİNLİK TAKVİMİ

19 EKİM PERŞEMBE

ANA SAHNE: Buble Show, Mınyon Maskot Show, Tübitak Bilim Gösterileri, Sosis Balon Show, Jonglör Show, İllizyon Show, Aliceın Wonderland Show, Troller Maskot Show, PawPatrol Müzikal Show

AKTİVİTELER: Güneş gözlemi, planeteryum, simülasyon deneyim alanları, sıcak hava balon, kara ve hava araçları sergisi, paydaş katılımcı stand aktiviteleri, balon park, tırmanma kulesi, astrofotoğrafçılık, Kızıldeniz fotoğraf sergisi, teknomacera

EĞİTİCİ ATÖLYELER: Antalya Bilim Merkezi Atölyeleri-Paydaş katılımcı atölyeleri

KONFERANSLAR:

Prof. Dr. Kemal Yüksek – Sivil Havacılık Genel Müdürü (13.00-14.00)

Prof. Dr. Abdülkadir Balıkçı – Tenmak Yönetim Kurulu Başkanı (15.00-16.00)

Prof. Dr. Hasan Mandal – TÜBİTAK Başkanı (16.30-17.30)

20 EKİM CUMA

ANA SAHNE: Buble Show, Mınyon Maskot Show, Tübitak Bilim Gösterileri, Sosis Balon Show, Jonglör Show, İllizyon Show, Aliceın Wonderland Show, Troller Maskot Show, PawPatrol Müzikal Show

AKTİVİTELER: Güneş gözlemi, planeteryum, simülasyon deneyim alanları, sıcak hava balon, kara ve hava araçları sergisi, paydaş katılımcı stand aktiviteleri, balon park, tırmanma kulesi, astrofotoğrafçılık, Kızıldeniz fotoğraf sergisi, teknomacera

EĞİTİCİ ATÖLYELER: Antalya Bilim Merkezi Atölyeleri-Paydaş katılımcı atölyeleri

KONFERANSLAR:

Prof.Dr. Hüseyin Arslan – İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı (11.00-12.00)

Kerem Gök – Youtuber (12.30-13.30)

Prof.Dr. Rabet Gözil – Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü (14.00-15.00)

Prof.Dr. İsmail Koyuncu – İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü (16.00-17.00)

21 EKİM CUMARTESİ

ANA SAHNE: Buble Show, Mınyon Maskot Show, Tübitak Bilim Gösterileri, Sosis Balon Show, Jonglör Show, İllizyon Show, Aliceın Wonderland Show, Troller Maskot Show, PawPatrol Müzikal Show

AKTİVİTELER: Güneş gözlemi, planeteryum, simülasyon deneyim alanları, sıcak hava balon, kara ve hava araçları sergisi, paydaş katılımcı stand aktiviteleri, balon park, tırmanma kulesi, astrofotoğrafçılık, Kızıldeniz fotoğraf sergisi, teknomacera

EĞİTİCİ ATÖLYELER: Antalya Bilim Merkezi Atölyeleri-Paydaş katılımcı atölyeleri

KONFERANSLAR:

Hüseyin Serdar Yıldırım – Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kururlu ve Ajans Başkanı (11.00-12.00)

Prof.Dr. İsmail Yüksek – Bilim Üniversitesi Rektörü (12.30-13.30)

Kıvanç Kaya – Anzatsan Yönetim Kurulu Başkanı (14.00-15.00)

Prof.Dr.Mahmut Faruk Akşit – TEI Genel Müdürü (16.00-17.00)

22 EKİM PAZAR

ANA SAHNE: Buble Show, Mınyon Maskot Show, Tübitak Bilim Gösterileri, Sosis Balon Show, Jonglör Show, İllizyon Show, Aliceın Wonderland Show, Troller Maskot Show, PawPatrol Müzikal Show

AKTİVİTELER: Güneş gözlemi, planeteryum, simülasyon deneyim alanları, sıcak hava balon, kara ve hava araçları sergisi, paydaş katılımcı stand aktiviteleri, balon park, tırmanma kulesi, astrofotoğrafçılık, Kızıldeniz fotoğraf sergisi, teknomacera

EĞİTİCİ ATÖLYELER: Antalya Bilim Merkezi Atölyeleri-Paydaş katılımcı atölyeleri

KONFERANSLAR:

Prof.Dr. Orhan Özçatalbaş – Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü Müdürü (11.00-12.00)

Dr.Celal Sami Tüfekçi – Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı (12.30-13.30)

Prof.Dr. Cenk Aktaş – Savunma Sanayi Akademi Başkanı (14.00-15.00)

Prof.Dr. Ethem Derman – Astrofizikçi (16.00-17.00)