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Android 15, Uydu Tabanlı Mesajlaşma Özelliğiyle Geliyor

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Bu yılın sonlarına doğru kullanıma sunulması beklenen Android 15 için geri sayım resmen başladı. Google'ın Android 15'e iPhone'ların kullanışlı bir özelliğini getireceği ortaya çıktı. Android 15, uydu tabanlı mesajlaşma özelliğiyle kullanıcılara sunulacak.

Bu yılın sonlarına doğru kullanıma sunulması beklenen Android 15 için geri sayım resmen başladı. Tabii, yeni yapının çıkış tarihi yaklaştıkça kullanıcılara sunulacak yeniliklerle ilgili yeni ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Son gelen bir rapor, Google'ın Android 15'e iPhone'ların kullanışlı bir özelliğini getireceğini gözler önüne seriyor.

Android 15 uydu tabanlı mesajlaşma özelliğine sahip olacak

İki sene önce tanıtılan iPhone 14 serisiyle kullanıcıların herhangi hücresel bir bağlantı olmadığı durumlarda direkt olarak uyduya bağlanmasına ve kolluk kuvvetlerine ve acil durum ekiplerine mesaj atmasına olanak veren Acil SOS özelliği hayatımıza girdi. Hatta özelliğin kullanıma sunulmasından kısa bir süre sonra Maui orman yangınlarında bir iPhone 14 sahibi Acil SOS işlevini denedi ve uyduya bağlanarak acil yardım mesajı gönderebildi.

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Android Authority'den Mishaal Rahman'a göre Google, Android 15 yapısında iPhone'larda sıkça kullanılan uydu tabanlı mesajlaşma özelliğini kullanıcıların beğenisine sunacak. Hatta paylaşılan bilgilerde bu işlevin ilk olarak Android 14'ün beta sürümlerinde tespit edildiği, ancak çıkışının Android 15'e sarktığı ifadesi yer alıyor.

Google, beğenilen özelliğini Android 14'ten kaldırdı mı?

Tabii, uydu bağlantısı özelliğine sahip birkaç Android telefon mevcut. Örneğin, geçen aylarda satışa çıkan Huawei Mate 60 serisi, Defy 2 ve CAT S75 gibi modeller bu özelliği destekliyor. Ancak yukarıdaki bilgileri dikkate alarak Google'ın artık bunu bir standart haline getirmek istediğini söyleyebiliriz.

Android 15 uydu tabanlı mesajlaşma özelliği sayfası hücresel bağlantı olmadığında akıllı telefonun nasıl uyduya otomatik olarak bağlanacağını ve en iyi bağlantıyı elde etmek için 'hava durumu veya gökyüzünü net bir şekilde görmeniz' gibi kriterleri kapsamlı bir şekilde açıklayacak.

Bununla beraber, akıllı telefonunuz bir uyduya bağlandığında yalnızca acil servislere değil, herkese mesaj gönderme imkanına sahip olacaksınız. Ancak tekrar bir mobil ağın kapsama alanına girdiğinizde ve şebeke elde ettiğinizde telefonunuzun uydu bağlantısı kesilecek ve yeniden hücresel ağa bağlanacaksınız.

Söylentilere göre Google, bu özellik için T-Mobile ile bir iş birliği gerçekleştirdi. Bununla birlikte Google'ın Android 15 çalıştıran hangi telefonlara bu özelliği vereceği hakkında herhangi bir detay şimdilik mevcut değil. Ancak belirtilene göre uydu desteği, biraz da cihazın modem donanımına bağlı olacak. Yani Android 15'i çalıştıran her cihaz uydu bağlantısına sahip olmayabilir.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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