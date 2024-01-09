AMD, Radeon RX 7600 XT 16 GB ile oyun ekran kartı pazarında büyük bir sıçrama yapmaya hazırlanıyor

AMD, 24 Ocak'ta piyasaya süreceği Radeon RX 7600 XT 16 GB ile oyun ekran kartı pazarında büyük bir sıçrama yapmaya hazırlanıyor. Fiyatı 329 dolar olan AMD'nin bu yeni ürünü, oyunculara gelişmiş performans ve birkaç ay önce piyasaya sürülen XT olmayan versiyonuna kıyasla bellek kapasitesinde önemli bir artışa sahip.

AMD Radeon RX 7600 XT 16 GB teknik özellikleri:

RX 7600 XT'nin dikkat çekici özelliklerinden biri, düz RX 7600'nin iki katı olan 16GB'lık bellek kapasitesi. Bellekteki bu önemli artış, özellikle daha yüksek çözünürlüklerde ve ışın izleme de dahil olmak üzere gelişmiş grafik ayarlarıyla modern oyun deneyimi taleplerini karşılamak için tasarlanmış.

ModelCompute BirimiYapay Zeka hızlandırıcıGDDR6Oyun Clock (GHz)Boost Clock (GHz)Hafıza arayüzüÖnbellekGüçFiyat (USD) AMD Radeon RX 7600 XT326416 GB2.47 GHzUp to 2.76 GHz128-bit32 MB190W$329

Radeon RX 7600 XT 16 GB, 128 bit bellek veri yolu ve 18 Gbps yongaları korumasına rağmen tutarlı hız ve bant genişliği sunuyor. Kart, AMD'nin gelişmiş Navi 32'si yerine Navi 33 GPU'ya bağlı kalmayı tercih etmiş. Bu karar teknik özelliklere bazı sınırlamalar getirerek kartı 32 Compute birimi ve 2048 Stream işlemcisi ile sınırlandırıyor.

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Clock hızları oyun ve boost clock'ları için sırasıyla 2,25/2,66 GHz'den 2,47/2,76 GHz'e yükselmiş. Clock hızlarındaki bu artış, RX 7600 XT 16 GB kartının genel performansının artışına katkıda bulunuyor.

Kartın haliyle güç tüketimi de yüksek: RX 7600 XT, selefinin gerektirdiği 165W'tan 190W'a yükselmiş. Bu hala tek bir 8 pinli güç konnektörünün kapasitesinde olsa da, görüntü, muhtemelen istikrarlı güç dağıtımı ve optimum performans sağlamak için iki konektörlü bir konfigürasyon öneriyor.

Bağlantı cephesinde RX 7600 XT 16 GB, DisplayPort 2.1 konektörüne sahip. AMD, RX 7600 XT'yi NVIDIA RTX 4060'a rakip olarak konumlandırıyor ve özellikle 1080p/1440p'de maksimum ayarlarda ve ışın izleme etkin olarak çalışan oyunlarda performans avantajlarını vurguluyor.

Fiyatı, en ucuz RTX 4060'tan yaklaşık 30 dolar daha fazla ve RTX 4060 Ti 8GB'dan 55 dolar daha ucuz. Dolayısıyla bu da onu bir nevi orta sınıf ekran kartı segmentinde sağlam performans arayan oyuncular için cazip bir seçenek haline getiriyor. 24 Ocak'ta piyasaya sürülecek ekran kartının fiyatı bahsettiğimiz gibi 329 dolar (Güncel kur karşılığı: 9.837 TL~). Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.