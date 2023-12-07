AMD'den zeka küpü yeni işlemci! AMD Ryzen 8040 serisi tanıtıldı!

AMD bugün yeni AMD Ryzen 8040 serisi mobil işlemcilerini duyurarak rakiplerine kıyasla sınıfının en iyisi performansa sahip mobil işlemci ailesini genişletti. Yapay zeka destekli Ryzen AI NPU da tanıtıldı. İşte yeni işlemcinin özellikleri!

AMD Ryzen 8040 serisi tanıtıldı!

Belirli modellerde bulunan entegre Ryzen AI NPU ile AMD, yeni premium deneyimler ve yapay zekaya hazır yetenekler sunmak için önceki AMD modellerine göre 1,6 kata kadar daha fazla yapay zeka işleme performansıyla daha da gelişmiş yapay zeka ürünlerini sundu. Yapay zeka deneyimlerini daha da mümkün kılmak için AMD, kullanıcıların yapay zeka bilgisayarlarında makine öğrenimi modellerini kolayca oluşturmaları ve dağıtmaları için Ryzen AI3 Yazılımını da yaygın olarak kullanıma sunuyor.

AMD Ryzen 8040 Serisi işlemciler, güçlü Ryzen Serisi işlemciler serisine katılan en yeni işlemciler ve 2024 yılının ilk çeyreğinden itibaren Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo ve Razer gibi önde gelen üreticilerde yaygın olarak satışa sunulacak. AMD Bilgisayar ve Grafik Bölümü Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Jack Huynh, "Bilgisayarı yeniden hayal etmek için Ryzen AI teknolojisine sahip yüksek performanslı ve güç tasarruflu NPU'lar sunmaya devam ediyoruz. 8040 serisinin artan yapay zeka yetenekleri, yapay zeka kullanıcı deneyimlerinin bir sonraki aşamasını mümkün kılmak için artık daha büyük modelleri idare edecek." açıklamasında bulundu.

AMD Ryzen 8040 serisi işlemciler, günlük üretkenlikten inanılmaz içerik oluşturmaya kadar üst düzey performans sunarken, Ryzen 9 8945HS işlemcisi rakiplerine göre %64'e kadar daha hızlı video düzenleme ve %37'ye kadar daha hızlı 3D işleme sunuyor. Oyuncular ise rakiplerimize göre %77'ye kadar daha hızlı oyun oynamanın keyfini çıkaracaklar. AMD Zen 4 işlemci mimarisinde tasarlanan ve 16 iş parçacığına kadar işlem gücü sunabilen sekiz çekirdeğe sahip Ryzen 9 8945HS, lider tek çekirdekli ve çok çekirdekli performans sunuyor.

AMD RDNA 3 mimarisi tabanlı Radeon grafikler ve AMD Ryzen AI için geliştirilmiş AMD XDNA mimarisi ile güçlendirilmiş belirli sistemler ile yeni işlemciler, günümüzde güvenilir performansa sahip güçlü bir dizüstü bilgisayar ve gelişmiş AI deneyimlerini çalıştırma yeteneği arayan yaratıcı profesyoneller, oyuncular ve genel kullanıcılar için tasarlanmış. En yeni Ryzen işlemciler, ultra ince dizüstü bilgisayarlar için mevcut olan en yüksek performansı ve yenilikçi güç yönetimi özellikleri sayesinde uzun pil ömrü sağlayarak daha hızlı ve güç tasarruflu bilgi işlem arayan modern profesyoneller, oyun meraklıları ve kreatifler için en güncel seçimlerden biri olacak.

AMD Ryzen 8040 serisi işlemciler ayrıca gelişmiş LPDDR5 bellek desteği ile birlikte geliyor. Bu yeni işlemcilerle kullanıcılar, sürükleyici sanal deneyimlerden, oyunlardan ve yayınlardan yararlanabiliyor ve cihazlarının güç verimliliğini korurken zorlu yapay zeka kullanım durumlarını destekliyor.

Model Çekirdek Frekans Cache Bellek TDPNPU AMD Ryzen 9 8945HS 8C/16T 5.2 GHz Boost / 4.0 GHz 24 MB 45W Var AMD Ryzen 7 8845HS 8C/16T 5.1 GHz Boost / 3.8 GHz 24 MB 45W Var AMD Ryzen 7 8840HS 8C/16T 5.1 GHz Boost / 3.3 GHz 24 MB 28W Var AMD Ryzen 7 8840U 8C/16T 5.1 GHz Boost / 3.3 GHz 24 MB 28W Var AMD Ryzen 5 8645HS 6C/12T 5.0 GHz Boost / 4.3 GHz 22 MB 45W Var AMD Ryzen 5 8640HS 6C/12T 4.9 GHz Boost / 3.5 GHz 22 MB 28W Var AMD Ryzen 5 8640U 6C/12T 4.9 GHz Boost / 3.5 GHz 22 MB 28W Var AMD Ryzen 5 8540U 6C/12T 4.9 GHz Boost / 3.2 GHz 22 MB 28W Var AMD Ryzen 3 8440U 4C/8T 4.7 GHz Boost / 3.0 GHz 12 MB 28W Var AMD Ryzen 8040 serisi işlemci modelleri

AMD Ryzen 8040 işlemciler, Windows 11 güvenlik özellikleri için tam destek de dahil olmak üzere optimize edilmiş performans için Windows 11 ekosisteminin tamamından yararlanmaya hazır olarak gelecek. AMD Ryzen 8040 serisi işlemciye sahip belirli sistemler ayrıca Window Studio Efekt Paketi ile kullanıma hazır yapay zekaya erişebilir ve arka plan bulanıklığı, göz bakış takibi ve gürültü engelleme ile evde veya hareket halindeyken gizlilik sağlayacak.

Ryzen AI için Geliştirici Yazılımıyla Tanışın

Geliştiricilerin PyTorch veya TensorFlow gibi çerçevelerde eğitilmiş makine öğrenimi modelleri oluşturup dağıtmasını ve bunları Ryzen AI ile güçlendirilmiş belirli dizüstü bilgisayarlarda çalıştırmasını mümkün kılan Ryzen AI Yazılımı artık yaygın olarak kullanılabilir.

Ryzen AI yazılımının 1.0 sürümü, ONNX Runtime uygulamalarını etkinleştiriyor ve Hugging Face'te önceden optimize edilmiş bir model hayvanat bahçesi sunarak kullanıcıların AI modellerini dakikalar içinde başlatmasına ve çalıştırmasına olanak tanıyor. Ryzen AI'lı dizüstü bilgisayarlar, AI modellerini NPU'ya boşaltabilir, böylece CPU'yu serbest bırakarak pil ömrünü uzatırken güç tüketimini azaltabiliyor.