Amazon, yapay zeka yarışına giriş yapıyor

Amazon, yapay zeka teknolojilerine yatırım yaparak liderliğe doğru ilerlemeyi hedefliyor. Şirket, Anthropic'e 4 milyar dolarlık bir yatırım yaparak yapay zeka modellerini eğitme ve dağıtma konusunda öncü olmayı amaçlıyor.

Son dönemlerin hızla gelişen teknolojilerinden yapay zeka yarışına Microsoft ve Google'ın yanı sıra Amazon da giriyor. Daha çok dijital pazar yeri olarak bilinen Amazon gözlerini başka bir alana, yapay zeka teknolojilerine dikmiş durumda. Şirket hedefine ulaşabilmek için büyük paralar harcamaya çoktan başladı.

Amazon yapay zeka için parayı bastı!

Amazon Web Services (AWS), OpenAI rakibi Anthropic'e 4 milyar dolarlık bir yatırım yaparak yapay zeka yarışında liderliğe doğru ilerlemek istiyor. Bu hamle, AWS'nin gelişmiş yapay zeka hizmetlerini müşterilerine sunma kapasitesini artırma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

AWS, Anthropic ile yaptığı bu stratejik ortaklıkla gelecekteki yapay zeka modellerini eğitme ve dağıtma konusunda "birincil bulut sağlayıcısı" olmayı hedefliyor. Bu, Amazon'un OpenAI ile kurduğu 400 milyon dolarlık ortaklığın ardından gerçekleşen ikinci büyük yatırım olarak dikkat çekiyor.

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Amazon, Anthropic'e olan yatırımına 1,25 milyar dolarla başlayacak ve bu miktarı toplamda 4 milyar dolara çıkarabilecek. Anthropic ise Google, Salesforce, Zoom, Spark Capital gibi büyük destekçilere sahip olan bir girişim.

Anthropic, son zamanlarda abonelik modeliyle erişilebilen ilk tüketiciye yönelik sohbet robotu olan Claude 2'yi tanıttı. Claude, adalet ve özerklik gibi 10 temel ilke tarafından yönlendiriliyor ve diğer yapay zeka sistemlerine göre daha zor kandırılabilirliğiyle dikkat çekiyor. Ayrıca Anthropic "Claude-Next" adını verdiği ve diğer sohbet robotlarından on kat daha güçlü bir sohbet robotu üzerinde çalışıyor.

Şirket, kendisini sorumlu bir girişim olarak tanımlıyor ve bu alandaki çalışmalarını Amazon, Google, Microsoft ve OpenAI gibi büyük oyuncularla işbirliği yaparak sürdürüyor. Amazon'a göre, Claude, yüksek derecede güvenilirlik ve öngörülebilirlik sağlamakta ve karmaşık diyalogları ve yaratıcı içerik üretimini başarıyla gerçekleştirebilir.

AWS müşterileri, kendi yapay zeka modellerini eğitmek yerine Anthropic'in modellerini Amazon Bedrock aracılığıyla kullanabilecekler. Amazon Cloud ayrıca kendi yapay zeka uygulamalarını sunuyor ve bu yeni ortaklıkla yapay zeka alanında önemli bir rol oynamayı hedefliyor.