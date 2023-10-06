Amazon, Project Kuiper'ın ilk uydularını fırlatmaya hazırlanıyor. Şirket, Starlink'e rakip olmayı hedefliyor ve geniş bant internet hizmetini daha fazla insana sunmayı planlıyor.

Amazon, Project Kuiper ile Starlink'e rakip oluyor

Mavi gezegenin etrafı Elon Musk'ın internet ve haberleşme ağı sunan Starlink uydularıyla çevrili. Ancak artık uzay yarışında yalnız değil. Dişli bir rakibi var. Amazon'un gözü yükseklerde. Şirket, Starlink'e rakip olmasını planladığı Project Kuiper'in ilk internet uydularını fırlatmaya hazırlanıyor. Project Kuiper ismi için Güneş Sistemi'nin en uzak kuşağı Kuiper Kuşağından ilham aldı. İşte detaylar…

Amazon, Project Kuiper'ın ilk uydularıyla birlikte uzaya ilk adımını atıyor!

Amazon'un dünya çapında daha fazla insana uygun fiyatlı geniş bant sunma hedefi var. Bu hedefine adım adım yaklaşıyor. Şirket yakın zamanda bir çift prototipi alçak yörünge uydusunu (LEO) fırlatmaya hazırlanıyor. Şirket bu sayede Project Kuiper için fırlatacağı uyduların uzaydaki testlerini yapacak. Prototip uyduları kullanacağı bu göreve Protoflight misyonu ismini verdi.

Amazon, yıllar süren laboratuvar tabanlı testlerin ardından gerçek hayattaki testlere başlıyor. Project Kuiper'in teknolojiden sorumlu başkan yardımcısı Rajeev Badyal şunları söyledi: "Bu, Amazon'un ilk kez uzaya uydu yerleştirmesi. Bu durum sayesinde inanılmaz miktarda şey öğreneceğiz."

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Amazon, ilk uydu çiftini Starlink uydularından yaklaşık 50 km daha alçak olan 500 km yüksekliğe gönderecek. Bunun için ise United Launch Alliance'ın (ULA) Atlas V roketini kullanacak. Protoflight misyonu ile prototip uydularının uzay koşullarındaki durumunu gözlemleyecek.

Böylece şirket, LEO geniş bant uydularını, müşteri terminallerini ve yer tabanlı iletişim ağını test edecek. Amazon, gerçek yaşam koşullarında uydularla iletişim kurmaya çalışacak. Ayrıca enerji üretimi için güneş enerjisi dizilerini yerleştirmek ve yer tabanlı donanımla ilgili bir sürü test gerçekleştirecek.

Amazon yaptığı açıklamada "Görevin sonunda, her iki uyduyu da, sonunda Dünya atmosferinde yanmadan önce, aktif olarak yörüngeden çıkarmayı planlıyoruz. Bu, uzay güvenliğine olan bağlılığımızın bir parçasıdır." dedi.

Elon Musk liderliğindeki Starlink uydularına gelirsek mavi gezegenin etrafında dolaşıyorlar. Musk'ın halihazırda alçak Dünya yörüngesinde yaklaşık 5.000 uydusu var. Şirket haberleşme ve internet hizmetini konut ve ticari müşterilerin kullanımına sundu.

Amazon'un ise bu yolda kat edeceği daha çok yolu var. Ancak şirket emin adımlarla yoluna devam ediyor. Ayrıca ilk üretim uydularının 2024'ün ilk yarısında uzaya gönderecek. Şirket, bazı erken ticari müşterilerin gelecek yılın sonuna kadar beta test programına katılabileceğini doğruladı.

Ayrıca Amazon, Project Kuiper projesini 6 yıl içinde bitirmeyi planlıyor. Şirketin planlarına göre bu süre içerisinde yerdeki terminallerle İnternet bağlantılarını paylaşan 3.200'den fazla uydusu alçak yörüngede dolaşıp internet hizmeti sunacak.