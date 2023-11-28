Akkuyu Nükleer Güç Santrali 'Açık Kapı Günü' düzenledi

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) kapılarını canlı yayında inşaat sahasını görmek isteyenlere açtı. Sahada düzenlenen 'Açık Kapı Günü' etkinliğinde şirketin yöneticileri projenin detaylarını anlattı ve izleyicilerden gelen soruları yanıtladı.

Genç Türk mühendisler de 1'inci Ünite'nin türbin binası, taze nükleer yakıt depolama tesisi ve modern eğitim merkezi gibi Akkuyu NGS'nin tesisleri hakkında bilgi verdi. Türkiye'nin dört bir yanından pek çok izleyicinin takip ettiği canlı yayın, Akkuyu NGS'nin 1'inci Ünitesi reaktör binasını panoramik olarak gören şantiyede kurulan özel donanımlı bir stüdyoda gerçekleştirildi. Canlı yayının sunuculuğunu ünlü sunucu Canan Yener Reçber üstlendi. Akkuyu NGS'nin 1'inci Ünitesi'ne yakıt yüklenmesi ve ilk elektrik üretiminin 2024 yılında yapılması planlanıyor.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva da etkinliğe bir video mesaj göndererek 2023'ün projedeki önemli gelişmeler açısından rekor bir yıl olduğunu belirtti. Zoteeva, "Akkuyu NGS sahası bir nükleer güç tesisi statüsü kazandı. Bu yılın nisan ayında Türkiye'ye ilk parti nükleer yakıtı teslim ettik. Yakıt, özel bir depolama tesisine güvenli şekilde yerleştirildi ve ilk güç ünitesinin reaktörüne yüklenmeyi bekliyor. Bir ay önce Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıldönümü kutlamalarında Akkuyu NGS'nin tarihinde yeni bir sayfa açtık ve Türkiye'nin ilk nükleer eğitim merkezini hizmete aldık. Eğitim merkezinde, operatörden ünite vardiya amirine kadar nükleer santralin tüm çalışanlarına eğitim sağlayacak. Buna ilişkin protokolü Türkiye için tarihi bir gün olan 29 Ekim'de imzaladım. Artık yeni yüzyılda en modern teknolojileri kullanarak bir nükleer tesiste çalışma konusunda uygulamalı eğitim, Türkiye Cumhuriyeti'nde verilecek" diye konuştu.

Etkinlik kapsamında ayrıca Akkuyu Nükleer A.Ş. İnşaat Müdür Yardımcısı Dmitry Romanets ise canlı yayında izleyicilerin sorularını yanıtladı ve önemli inşaat aşamalarından söz etti. Romanets, yıl sonuna kadar devreye alma çalışmalarına başlanması planlanan Akkuyu NGS'nin 1'inci Ünitesi'ndeki çalışma dinamiklerine dikkati çekti. Bir NGS ünitesinin işletime alınmasının çok aşamalı bir operasyon olduğunu belirten Romanets, her aşamanın nükleer güvenlik gerekliliklerine uygun olarak yerine getirileceğini belirtti. Romanets, Akkuyu NGS'nin 60 ila 80 yıl boyunca güvenilir bir şekilde işletilmesini sağlamak için birçok farklı test ve teknolojik prosedürün yapıldığını belirtti.

Açık Kapı Günü kapsamında Türk nükleer mühendisler de Akkuyu NGS sahasında sanal bir tura rehberlik etti. Mühendislerin verdiği bilgiler sayesinde izleyiciler şantiyenin tesislerini görme fırsatı buldu. Bu turla teknolojik süreçlerin özellikleri hakkında bilgi edinen izleyiciler nükleer endüstrinin benzersiz ekipmanlarını gördüler. Akkuyu Nükleer A.Ş. Reaktör Bölümü Operatörü Hüseyin Karabelen türbin ünitesinin yer alacağı 1'imci Ünite'nin makine dairesi hakkında bilgi verdi. Akkuyu Nükleer A.Ş. Nükleer Güvenlik Birimi Fizik Hesaplamaları Uzmanı Mehmet Türütoğlu da taze nükleer yakıt depolama tesisini tanıtırken Akkuyu Nükleer A.Ş. Kimya Bölümü Kimyasal Analiz Uzmanı Beyza Kurtuluş Öztürk eğitim merkezini gezdirdi.

İzleyicilerin, projenin çevre açısından önemi de dahil olmak üzere farklı konularda yönelttikleri sorular canlı yayında yanıtlandı. Türkiye'nin ikinci nükleer santralinin inşasının planlandığı Sinop'ta yaşayan bir kişinin, nükleer santralin istikrarlı bir elektrik kaynağının yanı sıra bölgeye ve bölge halkına neler kazandırdığına ilişkin soruya Romanets, Akkuyu NGS'nin inşa edilmesinin Mersin'i nasıl değiştirdiğine dair örneklerle yanıt verdi. Romanets, Mersin ilinde karayolu tünelleri ve otoyolların inşasının devam ettiğini, konut inşaatında bir canlanma yaşandığını ve uzun vadede binlerce ek istihdam yaratıldığı belirtti. Romanets, eğitimden tıbba, tarımdan makine mühendisliğine, ticaretten otelcilik ve bilimsel faaliyetlere kadar bölgenin tüm altyapısının geliştiğini vurguladı ve Rusya ve diğer ülkelerdeki NGS işletme uygulamalarına göre, birçok NGS'nin endüstriyel turizm merkezi olduğunun altını çizdi.