Türk Hava Yolları'nın alt kuruluşu olan Anadolu Jet'i hatırlarsınız. THY tarafından yapılan yeni yatırım ve planlama doğrultusunda AJet ismini alan firma büyük bir kampanya ile gündemde. AJet yeni kampanya haberi ile yurtdışı uçuşlarını 1 dolar, 1 euro şeklinde müşterilerine sunmaya başladı. İşte AJet 1 dolar kampanyası ve detaylar…

AJet yurtdışı uçuşlarında 1 dolar kampanyası!

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları alt kuruluşu olan AJet büyük bir kampanya haberi ile gündemde. Özellikle de yurtdışı seyahati yapmak isteyen gezginleri ilgilendiren bu kampanya ile çok uygun fiyatlara yurtdışına gitmek mümkün. Fiyatlar ise oldukça cazip! Sadece 1 dolar-euro ile uçmak mümkün.

Bir dönem Anadolu Jet olarak uçuşlarını gerçekleştiren firma geçtiğimiz aylardaki yatırım ve planlama ile AJet ismini aldı. Bununla beraber Türk Hava Yolları'nın Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarının da sorumluluğunu yüklenen AJet ile yurtdışına uçmak artık çok cazip. Bugün itibariyle duyurulan AJet 1 dolar-euro kampanyası ile Sabiha Gökçen, Ankara, İzmir kalkışlı ve inişli yurtdışı uçuşları oldukça cazip.

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Kampanya detaylarına değinirsek AJet bünyesinden 22-24 Mart tarihleri arasında alacağınız ve 31 Mart-31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek Sabiha Gökçen, Ankara, İzmir kalkışlı-inişli yurtdışı uçak biletlerini 1 dolar-euro karşılığında satın alabilirsiniz. İşte kampanyaya dahil uçuşların listesi:

Yurtiçinden yurtdışı biletler

İstanbul Sabiha Gökçen – Amsterdam – 1 dolar

İstanbul Sabiha Gökçen – Bakü – 1 dolar

İstanbul Sabiha Gökçen – Basel – 1 dolar

İstanbul Sabiha Gökçen – Belgrad – 1 dolar

İstanbul Sabiha Gökçen – Brüksel – 1 dolar

İstanbul Sabiha Gökçen – Budapeşte – 1 dolar

İstanbul Sabiha Gökçen – Dubai – 1 dolar

İstanbul Sabiha Gökçen – Kopenhag – 1 dolar

İstanbul Sabiha Gökçen – Lyon – 1 dolar

İstanbul Sabiha Gökçen – Milano – 1 dolar

İstanbul Sabiha Gökçen – Paris – 1 dolar

İstanbul Sabiha Gökçen – Priştine – 1 dolar

İstanbul Sabiha Gökçen – Roma – 1 dolar

İstanbul Sabiha Gökçen – Saraybosna – 1 dolar

İstanbul Sabiha Gökçen – Tiflis – 1 dolar

İstanbul Sabiha Gökçen – Viyana – 1 dolar

İstanbul Sabiha Gökçen – Zürih – 1 dolar

Ankara – Bakü – 1 dolar

Ankara -Belgrad – 1 dolar

Ankara – Beyrut – 1 dolar

Ankara – Bişkek – 1 dolar

Ankara – Dubai – 1 dolar

Ankara – Paris – 1 dolar

Ankara – Viyana – 1 dolar

Ankara – Beyrut – 1 dolar

İzmir – Belgrad – 1 dolar

Yurtdışından yurtiçi biletler

Amsterdam – İstanbul Sabiha Gökçen – 1 Euro

Bakü – İstanbul Sabiha Gökçen – 1 Euro

Basel – İstanbul Sabiha Gökçen – 1 Euro

Belgrad – İstanbul Sabiha Gökçen – 1 Euro

Brüksel – İstanbul Sabiha Gökçen – 1 Euro

Budapeşte – İstanbul Sabiha Gökçen – 1 Euro

Dubai – İstanbul Sabiha Gökçen – 1 Euro

Kopenhag – İstanbul Sabiha Gökçen – 1 Euro

Lyon – İstanbul Sabiha Gökçen – 1 Euro

Milano – İstanbul Sabiha Gökçen – 1 Euro

Paris – İstanbul Sabiha Gökçen – 1 Euro

Priştine – İstanbul Sabiha Gökçen – 1 Euro

Roma – İstanbul Sabiha Gökçen – 1 Euro

Saraybosna – İstanbul Sabiha Gökçen – 1 Euro

Tiflis – İstanbul Sabiha Gökçen – 1 Euro

Viyana – İstanbul Sabiha Gökçen – 1 Euro

Zürih – İstanbul Sabiha Gökçen – 1 Euro

Bakü – Ankara – 1 Euro

Belgrad – Ankara – 1 Euro

Beyrut – Ankara – 1 Euro

Bişkek – Ankara – 1 Euro

Dubai – Ankara – 1 Euro

Paris – Ankara – 1 Euro

Viyana – Ankara – 1 Euro

Beyrut – Adana – 1 Euro

Bakü – İzmir – 1 Euro