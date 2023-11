Age of History 3 Duyuruldu

Strateji oyunları dünyasının ünlü serisi Age of History'nin yeni oyunu Age of History 3 geliştirilmekte. Geliştirici Lukasz Jakowski tarafından duyurulan oyunun çıkış tarihi henüz bilinmiyor.

Strateji oyunları, dünya çapında milyarlarca oyuncuya ulaşan bir kitleye sahip. Bu türün en ünlü oyunları arasında Hearts of Iron ve Age of Empires serileri bulunuyor. Bunlara ek olarak, daha basit bir oynanışa sahip olan sıra tabanlı Age of History serisi de dikkat çekiyor. Kısa süre önce ise serinin sevenleri için iyi bir haber geldi. Öyle ki geliştirici, Age of History 3'ü duyurdu.

Age of History 3 geliyor!

Age of History serisine en son 2018 yılında Age of History 2 dahil oldu. Binlerce oyuncuya ulaşan bu yapımın çıkışından 5 yıl geçmesinin ardından oyuncular yeni bir oyun bekliyordu. Serinin geliştirici kısa süre önce beklenen haberi verdi.

Age of History 3 is in development and will be a real-time strategy game! pic.twitter.com/H9rvwq3drh — Lukasz Jakowski (@jakowskidev) November 3, 2023

Age of History serisinin geliştiricisi Lukasz Jakowski, resmi Twitter ya da yeni adıyla X hesabı üzerinden yaptığı duyuru ile Age of History 3 'ün şu anda geliştirilme aşamasında olduğunu açıkladı. Böylelikle yeni yapım duyurulmuş oldu.

Geliştirici, yeni oyunla ilgili ne yazık ki fazla bir detay vermedi. Yani oyunun ne zaman çıkış yapacağı bilinmiyor. Bu noktada tahminler önümüzdeki yılın ortalarını işaret ediyor. Age of History 3, strateji oyunları dünyasına bomba gibi bir giriş yapacak gibi görünüyor.

